Jeannette Jara apuntó a la Municipalidad de Santiago por falsa boleta de deuda del TAG

En su respuesta, Mario Desbordes negó la acusación y sostuvo que “en otras circunstancias quizás nos querellaríamos por semejante falsedad”.

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, compartió este miércoles la boleta con la que demostró que pagó en 2020 y no en noviembre de este año la multa por transitar sin TAG en la Autopista Central en diciembre de 2019, a la vez que apuntó a la Municipalidad de Santiago por lo que volvió a calificar como una fake news.

La postulante oficialista a La Moneda abordó nuevamente el tema esta jornada, luego de que durante el debate Anatel 2025 la periodista Constanza Santa María le consultó sobre el tema y por qué recién en noviembre de este año había pagado una multa que ascendería a más de $600 mil.

En su respuesta la noche del martes, la ex ministra del Trabajo descartó tajantemente aquello y le respondió que “creo que me debo haber demorado tres meses. Le pasaron mal el dato“, aseguró.

Jara, la deuda del TAG y la Municipalidad de Santiago

Tras ser consultada este miércoles por el tema, la candidata presidencial aseveró que “yo no soy la que tiene que exhibir comprobantes”, respondió durante una actividad a la que asistió en Peumo, en la Región de O’Higgins, en el marco de su campaña para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025.

En ese momento argumentó que “alguien aquí está mintiendo y si tiene alguna prueba, que la exhiba. Entiendo que anda dando vuelta un papel, pero eso es falso“.

Además, al ahondar en la deuda del TAG, Jeannette Jara dijo que le llamó la atención “que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira“.

“De todas maneras, no he podido sacar yo mi comprobante porque estoy en Peumo ahora, pero ¿sabe? no soy yo la llamada a aclarar esto. Es falso completamente y solo demuestra mucha desesperación“, complementó a continuación.

Tras enterarse de las palabras de la candidata presidencial, el alcalde Mario Desbordes empleó su cuenta de X para responderle y negar cualquier implicancia del municipio en el tema.

“Te pillan mintiendo, y en vez de reconocer y al menos disculparte, lanzas otra mentira muy burda. La información que circula sobre tus deudas de TAG no proviene de funcionarios municipales, ni ha salido de ninguna base de datos o fuente municipal. En otras circunstancias quizás nos querellaríamos por semejante falsedad. No te voy a dar en el gusto en plena campaña. Después del 14 conversamos”, posteó el jefe comunal.

Horas más tarde, Jeannette Jara también empleó su cuenta en la misma red social para abordar nuevamente el tema y compartió el certificado del pago del TAG.

“Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante de pago que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news“, escribió la postulante a La Moneda.