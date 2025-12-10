La versión de Autopase sobre la deuda del TAG de Jeannette Jara que generó polémica en el debate

Durante esta jornada, Jeannette Jara empleó su cuenta de X para compartir el certificado del pago del TAG.

La red de servicios de TAG Autopase entregó este miércoles su versión respecto de lo ocurrido con la deuda de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien durante el debate Anatel 2025 confirmó que tuvo que pagar una multa luego de transitar sin el dispositivo para el cobro automático en el peaje de la Autopista Central, en diciembre de 2019.

Fue la periodista Constanza Santa María quien le planteó el tema a la postulante del pacto Unidad por Chile sobre el tema, ocasión en la que le preguntó por qué recién en noviembre de este año había pagado una multa que ascendería a más de $600 mil.

Junto con descartar que aquello haya ocurrido y asegurar que pagó la multa en los primeros meses de 2020, durante esta jornada Jeannette Jara empleó su cuenta de X para compartir el certificado del pago del TAG.

“Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante de pago que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news“, escribió la ex ministra del Trabajo.

La versión de Autopase sobre deuda del TAG de Jeannette Jara

A través de un comunicado de prensa, Autopase asumió hoy su responsabilidad en la confusión de fechas en torno al pago de la multa del TAG por parte de Jeannette Jara.

“Luego de revisar los antecedentes mencionados, hemos detectado que hay una inconsistencia entre las fechas de pago informadas en el documento emitido por esta plataforma y la fecha de pago efectiva en que la usuaria canceló la deuda en cuestión“, señaló la empresa en el texto.

A raíz de lo anterior, “hemos iniciado una evaluación y revisión exhaustiva de esta funcionalidad (la emisión de certificados de pago), por lo cual estará desactivada por los próximos días“.

“Como Autopase, lamentamos profundamente los inconvenientes causados“, precisó en la parte final del comunicado.