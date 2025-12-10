Qué dijo el ex presidente Eduardo Frei sobre la decisión de la DC de suspender su militancia

El ex presidente reapareció públicamente tras el revuelo que causó en su partido su reunión con el candidato José Antonio Kast.

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle reapareció este miércoles para realizar su primera actividad pública tras el revuelo que causó su reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast (Republicano).

Dicha cita en la casa del ex mandatario fue interpretado como un apoyo implícito hacia el representante de derecha, situación por la cual su partido político, la Democracia Cristiana (DC), remitió los antecedentes al Tribunal Supremo de la tienda para evaluar sanciones que podrían desencadenar en su expulsión de la colectividad.

Lo anterior, debido a que la DC es parte del pacto que respalda la candidatura de Jeannette Jara (PC) de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre.

En este contexto, Eduardo Frei realizó una exposición en el seminario a 20 años del TLC Chile-China: Balance y Proyecciones, donde abordó los avances de la relación bilateral desde el acuerdo en 2025 y destacó el rol de China como el principal socio comercial de nuestro país.

“El TLC permitió que nuestros minerales, vinos, frutas y celulosa se expandieran por el vasto territorio chino”, expuso. Sumado a ello, instó a proyectar la cooperación hacia la electromovilidad, la economía digital y la inteligencia artificial (IA).

¿Qué dijo Eduardo Frei sobre la posibilidad de que sea expulsado de la DC?

Tras ello, los medios de prensa que se encontraban en el lugar lo abordaron y le consultaron sobre cómo enfrenta la posibilidad de ser expulsado de la DC. Sin embargo, el ex presidente evitó referirse a esta situación y respondió escuetamente: “¿Qué siento? No soy sintiente, los animales son sintientes”, sin entregar mayores detalles.

Fue el pasado 26 de noviembre, cuando la directiva de la DC anunció que llevaría a Eduardo Frei al TS, donde la secretaria nacional de la colectividad, Alejandra Krauss, pidió que se apliquen “las más altas medidas disciplinarias que correspondan”.

En este marco, el ex jefe de Estado quedó con su militancia suspendida, mientras está la posibilidad de que sea expulsado del partido que fundó su propio padre, Eduardo Frei Montalva, quien también fue Presidente de la República.