“Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”: Francisco Vidal por dichos de Jara sobre María Corina Machado

El vocero de campaña se refirió a los dichos de la candidata, quien manifestó que “sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas”, cuando se le consultó por la figura de Machado.

El vocero de la campaña de Jeannette Jara (PC), Francisco Vidal (PPD), se refirió a las declaraciones de la candidata presidencial en el debate Anatel con respecto a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

En el último cara a cara previo a la segunda vuelta del 14 de diciembre, la representante de Unidad por Chile manifestó que “es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”.

Frente a esto, Kast la cuestionó por sus aseveraciones, situación por la cual Jara aclaró que sus dichos se basaban en la información que entregan los medios de comunicación.

Tras el debate, esta mañana Francisco Vidal abordó la respuesta que dio Jeannette Jara sobre María Corina Machado, señalando que “es una legítima opositora de Maduro, bien ganado el Nobel de la Paz, pero ella de repente ha oscilado. Hubo un intento de golpe, pero no sé si ella participó”.

En este sentido, mencionó en conversación con Radio ADN que “yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”.

Por otro lado, Jara también comentó en el debate de Anatel que “es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder. No me cabe ninguna duda que el último proceso electoral fue un fraude, que Venezuela se ha ido convirtiendo en un país que alberga una dictadura y que ha tenido además fenómenos asociados que nosotros experimentamos acá en Chile, como la migración”.

En relación a lo anterior, el vocero de la campaña de la carta oficialista expresó que “eso sí que es coraje (…) esta es una desvinculación política con el Partido Comunista”.