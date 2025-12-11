Kast y Jara se trasladan a sus zonas de confort para cierres de campaña

Mientras que el republicano hará presencia en Temuco para culminar su campaña, Jara hará lo propio en Coquimbo. Ambos candidatos buscan dar señales contrapuestas en sus respectivos cierres de campaña.

José Antonio Kast y Jeannette Jara se trasladarán este jueves a dos de sus bastiones regionales para culminar sus campañas presidenciales.

En el caso del abanderado republicano, su último acto de campaña se realizará en la Plaza Aníbal Pinto, en la ciudad de Temuco, a las 18 horas. Jara, en tanto, pondrá punto final a su campaña en la Plaza Vicuña Mackenna, en Coquimbo, en el mismo horario que su contendor de segunda vuelta.

Si bien ambos candidatos buscan dar muestras de fuerza política en sus respectivas convocatorias, sus cierres se perfilan como diametralmente opuestos en el mensaje.

Kast vuelve a La Araucanía, eje central de su campaña

La elección de Temuco, capital de la región de la Araucanía, se venía tanteando hace varias semanas en el comando republicano.

La zona es especial para Kast por varias razones. La primera es que, a ojos del equipo del candidato, la región encarna perfectamente el fracaso de los últimos gobiernos en la contención de la inseguridad.

Kast comenzó su campaña de segunda vuelta visitando a víctimas de violencia rural de La Araucanía y desde que comenzó la carrera por La Moneda se ha trasladado en más de una ocasión a debates y actividades en la región siendo esta una de las más visitadas por el republicano.

Tal como en las otras actividades al aire libre, Kast contará con el vidrio blindado que ha sido fuertemente cuestionado por Jara.

Otro aspecto relevante es que en la región el candidato de la derecha obtuvo su mejor resultado en la primera vuelta: fue primera mayoría con el 32,5% de los votos, el mejor resultado porcentual para Kast a nivel nacional.

Asimismo, en La Araucanía fue electo como senador Rodolfo Carter, uno de sus principales colaboradores y uno de los encargados de su equipo de seguridad. También fue elegida para la Cámara Alta, Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario y Eduardo Cretton como diputado, enlace de Chile Vamos en el comando de Kast.

Según adelantan en el comando del republicano, este cierre será de un tinte mucho más político respecto al de primera vuelta en el Movistar Arena donde participaron artistas. En cambio, este acto se asemejará más al de Biobío, donde Kast realizó guiños a sus aliados y reafirmó sus propuestas en los ejes de seguridad y migración.

Jara: apuesta por un cierre popular y festivo

Los criterios de Jara para elegir Coquimbo como locación de su último acto fueron similares a los de su contrincante. La región representa un bastión para la candidata: tuvo su tercer mejor resultado en la primera vuelta tras la Metropolitana y Valparaíso, lugar donde cerró su campaña de primera vuelta. Y en la zona se concentra el soporte electoral de sus principales asesores o embajadores.

Daniel Núñez (PC), jefe del comité estratégico de la abanderada, es senador por Coquimbo, mientras que Daniel Manouchehri (PS), encargado territorial de Jara, obtuvo la primera mayoría nacional en la comuna. El hermano del diputado, Alí Manouchehri, es alcalde del municipio de Coquimbo.

En todo caso, el “espíritu” que el comando busca imprimir al acto es totalmente opuesto al de su rival electoral.

De partida, el evento contará con la participación de artistas. La Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur serán los encargados de darle ritmo a la cita.

También se espera que los parlamentarios de la región y el alcalde Manouchehri puedan dar discursos antes de la alocución de la candidata, tal como ocurrió en Valparaíso.

Asimismo, se espera que el comando en su totalidad, junto a otros parlamentarios electos, se trasladen a la región para dar una señal de fuerza política y así contrarrestar la imagen de pesimismo que se ha instalado en el comando. Esto, a propósito de la directriz que ha bajado desde la jefa de campaña, Paulina Vodanovic.

Con todo, la expectativa está en que en el último discurso Jara proyecte sus propios atributos y destaque el proyecto que ofrece para el país, marcando distancia de sus últimas intervenciones en debates que apuntaron más al candidato republicano.