Polémica del TAG: Desbordes trata de mentirosa a Jara y no descarta acciones legales

Para el alcalde de Santiago, la candidata “sabía” que estaba mintiendo cuando acusó a funcionarios municipales de difundir esta información.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se metió de lleno en la polémica por la deuda del TAG que tuvo Jeannette Jara.

La candidata oficialista acusó que funcionarios de dicha municipalidad operan “para (José Antonio) Kast” y que fueron ellos los que difundieron las multas que recibió por transitar por autopistas y no pagar hasta este año.

Ante lo que ella acusó como fake news, en sus redes sociales difundió que el pago lo realizó en 2020 y que no fueron $600 mil como se dijo en un principio, sino que solo $70 mil.

A raíz de esto, Desbordes cuestionó a través de su cuenta en X a Jara en medio de la polémica por la deuda del TAG y le aseguró que después del 14 de diciembre hablarían.

El alcalde de Santiago insistió en el tema, esta vez en conversación con Radio Infinita. Ahí sostuvo que “ella mintió abiertamente pero, además, ensucia un municipio, a funcionarios municipales, desvía la pelea de manera mañosa y yo creo que no todo vale en campaña, no todo es lícito, no todo es legítimo”.

“Sabía, no me cabe duda que sabía que estaba mintiendo. El municipio no tiene nada que ver con el certificado, no tenemos acceso a esa información. Ella sabe que no salió de acá”, agregó.

Por lo mismo, Desbordes estudiará si Jara cometió una ilegalidad al acusar a funcionarios municipales de difundir el tema de las multas del TAG. En caso de ser así, no descartó presentar una querella en su contra.