El puzzle político que debe resolver José Antonio Kast post elecciones

En el Partido Republicano evitan el triunfalismo antes de la elección de este domingo. Si bien saben que José Antonio Kast tiene la primera opción de cara a la segunda vuelta en que enfrentará a Jeannette Jara, en público han evitado referirse a la conformación de un eventual gobierno republicano.

Sin embargo, las gestiones para tal objetivo ya comenzaron hace algunas semanas. Son más de tres mil cargos de segundo orden que se han identificado como puestos a ocupar. A eso se suman los 25 Ministerios y las Subsecretarías y Seremis correspondientes.

Hasta el momento, según pudo conocer EL DÍNAMO, la UDI y RN se encuentran trabajando para sugerir nombres para ministerios. Eso sí, el Partido Republicano aún no ha notificado para qué carteras necesita personal. Más bien, el pedido tiene relación con cuadros que estarían dispuestos a conformar gabinete y sus perfiles.

¿La razón? Una vez ganada la elección, Kast deberá constatar qué fuerzas están disponibles para conformar su eventual gobierno.

Chile Vamos avanzado y Nacional libertarios en duda

Hasta el momento, lo único seguro en el entorno de Kast es que la UDI y RN están considerados para entrar al gabinete. Eso sí, el gremialismo parte con ventaja puesto que Kast proviene del partido y mantiene buena relación con la directiva encabezada por Guillermo Ramírez.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y ex militante de la UDI, también es cercano a Ramírez. Ambos han mantenido contacto fluido durante estas semanas tanto en temas de campaña como en la proyección de la conformación del eventual gobierno liderado por los republicanos.

RN también está en proceso de generar una nómina de militantes que estén a disposición para ser nombrados en cargos del Ejecutivo. Eso sí, dicen desde el comando, la conversación no ha avanzado de igual manera que en con el gremialismo.

En una situación distinta está el Partido Nacional Libertario, colectividad dirigida por Johannes Kaiser. Pese a que el ex candidato ha apoyado activamente al abanderado republicano en la campaña, este ha dado señales en dos direcciones: ser una fuerza “colaboradora” para Kast pero sin ser parte del gabinete o, la otra opción, asumir ministerios siendo él uno de los nombres que se barajan para ocupar un alto cargo.

De hecho, el nombre de Kaiser estaría siendo tanteado para el Ministerio de Defensa, según publicó Ex-Ante.

Sin embargo, que los Nacional Libertarios encajen en un eventual gobierno republicano es complejo a ojos de las otras fuerzas de derecha. Kaiser ha dicho que su principal interés es que el próximo gobierno asuma la “batalla cultural” que promovió en su campaña presidencial, algo de lo que es lejano Chile Vamos y hasta el mismo Partido Republicano que ha repetido que su eventual administración será “un gobierno de emergencia”.

En el otro extremo de las fuerzas que apoyan a Kast están Evópoli, Demócratas y Amarillos, partidos que enfrentan el proceso de disolución por no haber obtenido el resultado en la elección parlamentaria exigido por la ley para mantener la vigencia legal.

Si bien la primera preocupación de esos partidos —identificados como el ala liberal de la derecha— es resolver su situación legal, también está presente en la interna la discusión sobre qué hacer ante el llamado de Kast para integrar el gabinete ministerial

Por lo pronto, Evópoli y Demócratas tienen definido zanjar la decisión post elecciones a través de sus respectivos consejos generales.