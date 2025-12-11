Ministro Grau se abre a modificar proyecto del FES tras diversas críticas

“Siempre los proyectos pueden ser mejorados, y esta no va a ser la excepción”, fue parte de lo que expuso el ministro de Hacienda.

Este jueves el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se abrió a modificar el proyecto de Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES), luego de que fuera blanco de diversas críticas por parte de la Contraloría, el Consejo Fiscal Autónomo y la Universidad Católica (PUC).

Tras su intervención en el seminario Impacto y riesgos fiscales del FES, que organizó la Universidad de los Andes, se le consultó por las preocupaciones que manifestaron expertos en relación a la sostenibilidad fiscal del FES, y en este sentido, manifestó que es esperable que el texto tenga una evolución en la medida de que avance la discusión legislativa.

Ministro Grau confirmó que ajustarán el proyecto del FES

“Siempre los proyectos pueden ser mejorados, y esta no va a ser la excepción (…) Para llegar a un acuerdo en el Parlamento, en un contexto diverso, habrá que hacer cambios al proyecto”, comenzó diciendo el ministro Grau.

En esa línea, sobre los cuestionamientos a la sostenibilidad de la medida por la fórmula del Ejecutivo para contabilizar los recursos comprometidos para la iniciativa, el ministro expuso: “Esto es un tema técnico que se está conversando con la Contraloría y prontamente debiera ser ingresado como indicaciones en un proyecto que dirige y lidera el Ministro de Educación”.

Posteriormente, el jefe de la billetera fiscal defendió las ventajas del FES en comparación con el CAE, afirmando que “incluso en su versión actual, es mucho mejor en términos fiscales, y también para los estudiantes“.

“Hay que hacerle mejoras, hay que trabajar en conjunto para poder sacar este proyecto, pero es apremiante hacer un cambio, tanto en términos fiscales como desde el punto de vista de los estudiantes”, cerró Nicolás Grau, quien instó a avanzar en esta reforma al sistema de financiamiento.