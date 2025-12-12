Apela al electorado de Parisi y Matthei: el “optimismo moderado” de Quintana a favor de Jara para segunda vuelta

El presidente del PPD reconoció que tiene un “optimismo moderado”, señalando que la candidata “ha apelado mejor al mundo del voto Parisi” y que “hemos encontrado muchos votos Matthei que están con Jara”.

El senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, abordó las expectativas de su sector de cara a la segunda vuelta del domingo, donde Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) se medirán para definir al próximo presidente de Chile.

El dirigente en conversación con Radio Infinita apuntó a la sorpresa que se podría producir, haciendo referencia al “triunfalismo” que hay en republicanos y en la derecha.

“Yo creo que en esto el electorado siempre puede dar alguna sorpresa, si bien hay cierto triunfalismo en algún comando por ahí, yo creo que toda elección de alguna manera expresa alguna novedad. Entonces, aquí esto se puede jugar en el último minuto, que los debates han tenido algún impacto y las cifras se pueden mover”, comenzó diciendo Quintana.

En esa línea, el presidente del PPD destacó la forma en que Jara enfrentó la campaña presidencial: “Estoy con algún grado de optimismo. Yo creo que Jeannette Jara ha hecho una extraordinaria campaña, es una candidata que en poco tiempo, o sea, es lejos la candidata que menos tiempo estuvo en campaña, fue un año intenso, en que hubo una primaria, y se preparó claramente en un corto tiempo en todas las materias, creo que lo demostró en los debates, en todas las instancias, y nos parece que sería una gran representante de la centroizquierda”.

Con respecto a las posibilidades de triunfar por parte de Jara, Quintana aludió al electorado de Franco Parisi (PDG), que obtuvo el 19,7% en la primera vuelta.

“Ha apelado mejor y más al mundo del voto Parisi. O sea, sin ir más lejos, ayer en Temuco, mi región, el mensaje de Kast era un mensaje al mundo político. Le habló a los cores, a los parlamentarios, a las autoridades que estaban presentes, a la coalición que pretende formar, a los sectores de centro, algunos ya disueltos que está sumando. Pero eso en clave política. O sea, eso es la élite. Eso es lo más lejano a lo que el mundo Parisi expresó también en primera vuelta”, manifestó.

Tras ello, manifestó un “optimismo moderado”, apelando al electorado de Evelyn Matthei (UDI): “Yo baso mi moderado optimismo, primero, en las capacidades que tiene Jeannette Jara y que ha demostrado. Segundo, en un voto Parisi que nos puede sorprender. Y tercero, y capaz que segundo, en el tema del voto de Matthei”.

“Todos hemos visto -esto lo hemos conversado en la semana última, particularmente con muchos colegas del oficialismo- y todos hemos encontrado muchos votos Matthei que están con Jara. Pero votos espontáneos, no votos de la dirigencia política”, detalló.

“Ahí es donde uno puede decir el clivaje de esto puede ser muy distinto a la dimensión política”, cerró el timonel del PPD.