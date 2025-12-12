Kast abre nuevo flanco por La Moneda tras defender a Carter y no revelar detalles de recorte de USD 6.000 millones

“Por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia e información en lo que van a ser las acciones o la implementación de compromiso o propuestas que tengan las candidaturas”, expresó la ministra Camila Vallejo.

José Antonio Kast abrió un nuevo flanco en su larga disputa con La Moneda, tras salir a defender al senador electo Rodolfo Carter, quien aseveró que no entregarán detalles del recorte presupuestario de USD 6.000 millones, ya que tendrían “la calle incendiada”.

La polémica se inició luego del paso de Carter por Vía X, donde se refirió a este recorte, donde evitó explicar a los ámbitos que involucrará: “Evidentemente, no los vamos a decir por qué nos paralizan el país al día siguiente. Si usted dice termino con el programa x, vamos a tener la calle incendiada”.

Frente a esto, José Antonio Kast respaldó al ex alcalde de La Florida, apuntando que “lo que señalé yo en los primeros debates, cuando se cuestionaba que no fuéramos al detalle de los US$ 6.000 millones, fue sucediendo porque cada vez que dábamos algún detalle, el gobierno reaccionaba”.

En esta línea, Kast puso como ejemplo la glosa republicana, aseverando que “ahí quedaron ciertos temas que ellos están hoy día tratando, incluso de dejar gente, como se conoce en buen chileno, apernada y por eso nosotros les decimos vamos a ir a buscarlos a aquellos que no son verdaderos funcionarios públicos, aquellos que son operadores políticos, aquellos que son activistas políticos, aquellos que son parientes, a aquellos que sean apitutados”, dijo.

“Por lo tanto, el senador tiene toda la razón. Nosotros vamos a presentar nuestro plan de gobierno el 11 de marzo y ahí van a entender por qué nosotros decimos que hoy en día ellos, podrían tomar ciertas decisiones que, de hecho, algunos ya la tomaron. Si la izquierda más ideológica ya tomó una decisión, de seguir destruyendo los liceos emblemáticos y ahí están defendiendo a estos supuestos overoles blancos (…) entonces, que el senador electo diga que no confía en nada en las actuales autoridades, yo lo respaldo”, argumentó.

Kast y su nuevo enfrentamiento con La Moneda

Pero en el cierre de su campaña en La Araucanía, José Antonio Kast profundizó sus dichos, declarando en contra del Gobierno de Gabriel Boric y planteando que “lo tuvieron todo y lo destruyeron todo”

Ante esto, la vocera Camila Vallejo hizo un llamado al candidato republicano a transparentar su programa de gobierno y especialmente los detalles del recorte de USD 6.000 millones.

“Por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia e información en lo que van a ser las acciones o la implementación de compromiso o propuestas que tengan las candidaturas”, expresó la ministra de Segegob.

La vocera Vallejo sostuvo que “si hay ocultamiento de información, si hay poca transparencia, al final no estamos cuidando debidamente nuestra democracia y en el sentido de que no estamos cuidando debidamente el derecho de nuestro compatriota a estar plenamente informados y plenamente conscientes de lo que va a justificar o motivar su voto”.