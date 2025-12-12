Entre el optimismo moderado y el temor por una debacle electoral: la tensa espera del comando de Jara por el 14-D

El temor en el comando es que se replique un resultado similar al del Rechazo-Apruebo del plebiscito de salida de 2022.

En su discurso de cierre de campaña, Jeannette Jara no dio espacio para el pesimismo. “Vamos a ganar”, repitió la abanderada de la izquierda en varios pasajes de su discurso.

“No está pensando en la derrota, ha trabajado para ganar”, dicen desde el entorno de la candidata.

Sin embargo, en el comando y partidos de la alianza oficialista saben que la elección está cuesta arriba. Previo a la veda, las encuestas daban un margen de hasta 20 puntos porcentuales a favor de José Antonio Kast. Y en las últimas semanas, analistas y expertos electorales han reafirmado el favoritismo del candidato republicano.

Hoy, el temor es que se replique un resultado similar al del Rechazo-Apruebo del plebiscito de salida de 2022 en que la propuesta constitucional elaborada por la izquierda fracasó con apenas el 38% del apoyo.

La derecha aspira, en tanto, a replicar o acercarse lo más posible al 62% del Rechazo, aglutinando a las fuerzas políticas que se posicionaron detrás de esa opción.

El análisis es que una debacle electoral no sólo podría empoderar aún más a Kast que ya cuenta con un Congreso favorable, sino que terminaría de facto con la actual coalición oficialista. Sin mencionar el daño a la figura de Jara.

“Es importante tener un buen porcentaje (en una posible derrota). Porque si el resultado es adverso, Kast podría sacar adelante un programa que busca eliminar un montón de derechos sociales. Incluso, envalentonado por el resultado, podría llegar al nivel de las propuestas aberrantes de Milei”, dice a EL DÍNAMO el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.

En el oficialismo se habla que un porcentaje razonable y que dejaría bien parado al sector en vistas a ser oposición es una brecha del 10% o menor.

Evitar el derrotismo y dónde están puestas las expectativas

Ante ese escenario, la jefa de campaña, Paulina Vodanovic (PS) instruyó a los voceros y otros rostros del comando evitar declaraciones “derrotistas”. En ese sentido, los portavoces de Jara han apuntado a que “la elección aún está abierta” y a un “optimismo moderado”, como sugirió este viernes el presidente del PPD, Jaime Quintana.

“Estoy con algún grado de optimismo. Jeannette Jara ha hecho una extraordinaria campaña. Es lejos la candidata que menos tiempo estuvo en campaña y se preparó claramente en un corto tiempo en todas las materias. Lo demostró en los debates, en todas las instancias, y nos parece que sería una gran representante de la centroizquierda”, manifestó el timonel PPD.

El optimismo moderado que señaló Quintana se basa en la posibilidad de que el votante de Franco Parisi se incline por Jara. El análisis puertas adentro del comando oficialista es que Jara logró hablarle de mejor manera a ese electorado que Kast, incluyendo algunas de sus propuestas y enviando un mensaje directo a la clase media.

Sumado a eso, el hecho de que Parisi haya calificado como “una mala noticia” el eventual triunfo de Kast fue leído como un mensaje positivo para las pretensiones de Jara.

“Nuestra candidata logró plasmar en el programa de gobierno las buenas ideas de los candidatos que quedaron rezagados en esta primera vuelta. Parisi con el tema de los medicamentos, Matthei, con la propuesta de eliminar la lista de espera relacionadas al cáncer, entre otras medidas, eran además muy concordantes con el programa de Jara. Eso nos tiene tranquilos, con optimismo, y con esperanza respecto al resultado del domingo”, dice a este medio la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando.

Otra de las preocupaciones fue sacar del eje PC a Jara y mostrarla como una candidata moderada. Por lo mismo, dirigentes del comunismo como Lautaro Carmona o Bárbara Figueroa no cumplieron roles de primera línea política en la campaña. Ese objetivo, dicen en el comando, fue logrado.

“Sin duda creo que se logró convencer a quienes pensaban que esta era una contienda de dos extremos. A muchos de ellos se les logró mostrar que lo cierto es que el único extremo es Kast y, por el otro lado, está Jeannette Jara respaldada por quienes han gobernado durante los mejores años de este país”, acota el integrante del comité estratégico de la candidata, José Toro Kemp (PPD).