Presidente Boric en antesala del balotaje: “Hemos construido una democracia sólida”

El presidente Gabriel Boric ya se encuentra en la Región de Magallanes para votar en la segunda vuelta, en la cual se verán las caras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

A su llegada a Punta Arenas, el mandatario expresó que “está todo en orden, como es usual en nuestro país. Las elecciones se viven de una manera institucional, con mucha pasión por parte de los candidatos y sus adherentes, pero desde el Estado nos toca cumplir un rol institucional y así va a ser, valorando la democracia que hemos construido y cuidándola”.

En la oportunidad, fue consultado por las ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora que se esperan en la ciudad este domingo, indicando que “la ciudadanía chilena está acostumbrada a las inclemencias de la naturaleza y aun así hemos construido una democracia robusta, sólida y un país del cual estamos orgullosos. No me cabe ninguna duda que el día domingo vamos a seguir en la misma dirección”.

Junto con ello, el presidente Boric ratificó que se comunicará este domingo vía telefónica con el vencedor, puntualizando que “yo soy presidente de todos los chilenos. Y quien salga electo va a ser presidenta o presidente de todos los chilenos, y eso es lo que todos debemos tener en mente en un momento que es tan relevante para la democracia chilena, así que no haya ninguna duda de aquello”.

“Invito a todos los chilenos y chilenas a votar y a hacerse parte del futuro, porque al final del día, en el voto es donde nos reconocemos también como iguales, donde nos hacemos parte de un destino común”, cerró el presidente Gabriel Boric.