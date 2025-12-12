“Un gobierno como Orbán, Trump o Milei”: los temores de Carolina Tohá con Kast en La Moneda

Carolina Tohá, ex ministra del Interior, dejó ver sus temores de cara al balotaje y un eventual gobierno de José Antonio Kast, en caso de imponerse a Jeannette Jara.
La ex abanderada de Socialismo Democrático puntualizó en entrevista con radio Duna que, en caso de imponerse Jara, gobernaría con “una alianza más amplia que la que tuvo el presidente Boric y que se comprometió, además hubo un proceso de primaria, para ligarse a una candidatura común. Y eso hay que traducirlo en una manera de gobernar el país que saque aprendizaje de lo que fue este periodo. Yo creo que la candidata como tal los ha sacado de manera muy clara”.
“O sea, hoy día vemos una candidata que es una evolución de lo que fue, digamos, la experiencia anterior, que ha aquilatado todo lo que se aprendió, lo que se avanzó (…) También es diferente en el sentido de que este va a ser un gobierno en que algunos temas que eran muy característicos del anterior, que era una idea de un gobierno que apostara mucho a reformas estructurales, yo creo que la propuesta con la que viene Jeannette Jara no es una propuesta de reformas estructurales, es más bien una propuesta de conducir al país desde una mirada izquierda, como la que ella representa, en una pauta de acuerdos amplios”, argumentó Carolina Tohá.
Los temores de Carolina Tohá con un gobierno de Kast
Una mirada diametralmente opuesta dejó ver Tohá si es el candidato republicano quien se imponga en las elecciones, aseverando que “yo tengo temor no de que José Antonio Kast vaya a hacer un golpe de Estado o vaya a desarmar las bases de la institucionalidad democrática”.
“No, yo tengo temor de que José Antonio Kast haga un gobierno como (Víktor) Orban, haga un gobierno como Trump, haga un gobierno como Milei, como Bolsonaro, que son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con una visión, con una narrativa, con unos valores que entran en conflicto con la democracia“, dejó ver Tohá.
Para la ex ministra del Interior, “que seas democrático no te garantiza que vas a promover valores democráticos. Yo creo que en una democracia, tú no cambias radicalmente en un gobierno nada, pero lo que haces es que inclinas la aguja en una dirección y otra. Entonces, nosotros en Chile llevamos años inclinando la aguja en favor, por ejemplo, de validar la expectativa de las mujeres de tener igualdad con los hombres. Y creo que en un gobierno potencial de Kast podemos mover la aguja para otro lado, a que empiece a tratar esa aspiración como algo secundario o peor, como algo ideológico”.