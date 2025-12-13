“Que el Gobierno se quede en silencio”: Kast respondió críticas de Vallejo por no aclarar recorte

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó al Gobierno a que “se quede en silencio”, al responder a las críticas de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien cuestionó que el comando del postulante a La Moneda no aclare cómo implementará su anunciado recorte de US$6.000 millones.
La secretaria de Estado abordó el tema luego de que el senador electo Rodolfo Carter afirmó que no han explicitado cómo se hará el recorte presupuestario, porque “nos paralizan el país al día siguiente; vamos a tener la calle incendiada“.
Al respecto, la ministra Vallejo pidió que “por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia e información en lo que van a ser las acciones o la implementación de compromiso o propuestas que tengan las candidaturas“.
Kast respondió a las críticas de Camila Vallejo al recorte
Tras conocer los dichos de Camila Vallejo sobre el recorte, José Antonio Kast empleó su cuenta de X para responderle a la vocera de gobierno.
“Yo le pido que, por respeto al país, el Gobierno se quede en silencio hasta el domingo y permita que los chilenos voten libremente“, posteó el candidato republicano en las Elecciones Presidenciales 2025.
A continuación, apuntó que “tuvieron cuatro años para hacer propaganda, hoy es tiempo de respetar la democracia“, concluyó.