“Una clara vulneración al proceso electoral”: Jeannette Jara denuncia presuntos mensajes de Lipigas a favor de Kast

Jeannette Jara confirmó que presentó una denuncia ante el Servel por los presuntos mensajes enviados desde la empresa Lipigas a favor de José Antonio Kast, en medio de la segunda vuelta presidencial y con el periodo de propaganda finalizado el pasado jueves.

“Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”, señaló en un comunicado que subió en sus redes sociales.

La candidata oficialista consideró, según consignó en su comunicado, “que este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia“.

A raíz de estos mensajes de Lipigas, Jeannette Jara confirmó que “hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel)“. Esto, para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley. Instamos también a que la empresa se pronuncie a la brevedad sobre la situación”.

En esa misma línea, aseveró que “este tipo de acciones podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.