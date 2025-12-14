Jeannette Jara descartó hablar del legado del Gobierno: “Solo me puedo hacer cargo de los logros que conseguí como ministra”

“Hoy, quien gane, debe respetar los resultados, como corresponde, y contribuir a lo que viene”, manifestó la candidata oficialista.

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, salió de su casa poco antes del mediodía para acudir a votar en las Elecciones Presidenciales 2025, aunque, a diferencia de la primera vuelta, en esta oportunidad no la acompañaron figuras políticas de la coalición de gobierno.

Debido al pronóstico de lluvia en la capital, la postulante a La Moneda esperó hasta último momento para tomar la decisión de si ir a su local de votación en auto o a pie. Finalmente, la ex ministra del Trabajo se decidió por hacer el mismo camino que el 16 de noviembre, oportunidad en la que se demoró 45 minutos en llegar a su destino, el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí.

Luego de poco más de 20 minutos, llegó al recinto y se dispuso a emitir su sufragio, para lo cual se ubicó en la fila correspondiente a su mesa. Tras una breve espera, cumplió con su deber ciudadano en menos de un minuto.

Qué dijo Jara tras votar en las Elecciones Presidenciales 2025

Luego de ejercer su deber ciudadano, la candidata presidencial se reunió con la prensa presente en el lugar y entregó sus impresiones sobre la jornada electoral.

En la ocasión, recordó la aprobación de la reforma previsional, su triunfo en la primaria del oficialismo, así como el primer lugar que obtuvo el pasado 16 de noviembre.

En cuanto a lo ocurrido con la aplicación de Lipigas, dijo que hay que investigar los hechos, y llamó a la empresa a iniciar acciones legales en caso de que efectivamente haya existido una intervención externa.

Respecto de quienes integran su lista para conformar su gabinete, Jara aludió a que “tenemos un equipo con grandes nombres” que podrían asumir los cargos “y hemos conformado un listado preliminar”.

“Sobre los nombres en particular, me voy a referir una vez que gane esta noche“, recalcó dos veces, ante la insistencia de la prensa.

“Hoy, quien gane, debe respetar los resultados, como corresponde, y contribuir a lo que viene“, manifestó la candidata oficialista.

Jeannete Jara descartó hablar de los legados del Gobierno

A continuación, se negó a mencionar el legado del gobierno del presidente Gabriel Boric, y argumentó que esa labor le corresponde al actual Ejecutivo. “Yo me puedo hacer cargo de los logros que conseguí como ministra”, recalcó.

“Chile tiene grandes oportunidades para combatir el crimen organizado, destrabar permisos sectoriales para incentivar la inversión y recuperar el crecimiento, pero también para combatir el narcotráfico, la corrupción y la colusión económica que perjudica a la ciudadanía“, apuntó Jeannette Jara.

“Como esperamos ganar esta elección, le pido a toda la coalición que, si ganamos, de inmediato se ponga a trabajar” para su futuro gobierno.

Concordó con los dichos de Kast en cuanto a que quien gane en los comicios debe ser el presidente de todos los chilenos.

Aprovechó para llamar a quienes aún no han ido a votar que lo hagan y que “participen activamente con su voto, porque la política influye mucho en la vida cotidiana“.