Tras denuncias en redes sociales por mensajes a favor de Kast: Lipigas confirma “ingreso no autorizado” a su app

La compañía aseguró que “el incidente fue contenido” una vez que se detectó.

La empresa Lipigas emitió un comunicado luego de que en redes sociales se denunciaran mensajes enviados desde su aplicación llamando a votar por José Antonio Kast este domingo, en la segunda vuelta presidencial.

Según se consignó en plataformas como X, el texto contiene frases como “Lipigas con Kast“, “#EVOPOLI”, “#NoMigrantesDelincuentes” y “En Lipigas comprometidos con recuperar Chile“.

Ante esta situación, desde la compañía señalaron que “la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, recalcaron.

A raíz de estos mensajes a favor de Kast, Lipigas destacó que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”.

“Lamentamos lo ocurrido“, finalizó el comunicado de la empresa publicado en redes sociales.

A raíz de esta situación, Jeannette Jara confirmó que denunció el hecho ante el Servel, debido a que se trata de un hecho de intervención electoral, el cual se realizó fuera del periodo de campaña legal. Además, acusó un presunto abuso del uso de datos personales.