VIDEO – “Que sea una transición ordenada y respetuosa”: así fue el llamado de Boric a Kast tras su triunfo electoral

Tras el triunfo de José Antonio Kast, el presidente Gabriel Boric llamó al mandatario electo, quien le aseguró que “me interesaría contar con sus opiniones y su mirada”.

Este domingo 14 de diciembre, José Antonio Kast se impuso sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta 2025 con cerca de 20 puntos de diferencia, cuyo resultado le permitirá convertirse en el próximo presidente de Chile.

En este contexto, el presidente Gabriel Boric llamó al mandatario electo para felicitarlo, en una conversación que se extendió por cinco minutos, donde abordaron el desafío que implica asumir el cargo.

“Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo, tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace cuatro años, y hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro”, comenzó diciendo el mandatario.

Siguiendo en esa línea, Boric sostuvo: “Usted ha sido electo Presidente de la República de Chile, y por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo”.

“Y quiero que sepa que como Presidente de la República, y prontamente ex Presidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria“, complementó.

Las palabras de José Antonio Kast a Gabriel Boric tras su llamado

Frente a esto, José Antonio Kast le agradeció sus palabras y manifestó que “así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”

“Le quiero agradecer este llamado, y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado, de cómo hacer la mejor transición que se pueda, y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar, y que usted ve que hoy día están pendientes”, cerró el líder del Partido Republicano, quien llegará a La Moneda el próximo 11 de marzo de 2026.