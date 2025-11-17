MAPA – Cómo queda conformado el Senado y cuál fue el pacto que obtuvo más legisladores electos

Si bien Unidad por Chile encabezará la Cámara Alta, no alcanzó la mayoría absoluta. Revisa cómo quedó el nuevo mapa.

Tras las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, se definió cómo quedó la conformación del Senado para el próximo período legislativo.

En estos comicios, los ciudadanos de siete regiones eligieron a sus representantes (Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén) gracias al sistema de renovación parcial de la Cámara Alta que se realiza cada cuatro años.

Bajo este contexto, se renovaron 23 cupos senatoriales, donde el pacto Unidad por Chile (PC, PS, PPD, DC, FA, FR, PL) fue el que obtuvo más senadores electos con 11.

En el segundo puesto se encuentra la lista de Cambio por Chile (Republicanos, Social Cristianos y Libertarios), que alcanzó seis escaños, mientras que en en el tercer lugar está Chile Grande y Unido (UDI, RN y Evópoli) con cinco senadores.

Considerando lo anterior, estos son los partidos con más legisladores electos:

Partido Republicano: 5

Renovación Nacional: 4

Partido Socialista: 3

Así quedó el Senado tras las Elecciones Parlamentarias 2025

Teniendo en cuenta estos resultados, el pacto Unidad por Chile encabeza el Senado con 20 representantes, tras los 11 escaños que sumó en estos comicios, aunque no alcanzó la mayoría absoluta de 26 legisladores.

La segunda coalición más fuerte es Chile Grande y Unido, que sumó cinco representantes a los 13 que ya tenían. Es decir, alcanzan el número de 18 senadores.

Respecto a Cambio por Chile, que en este período solo tiene a uno, a partir de marzo del próximo año tendrá siete.

La lista de Verdes, Regionalistas y Humanistas (FRVS y AH) sumó un nuevo escaño, por lo que tendrá tres senadores.

En este marco, continuarán dos independientes en el Senado: Fabiola Campillai y Karim Bianchi.