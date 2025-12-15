Kast alista su primer viaje como presidente electo: se reunirá con Javier Milei en Argentina

José Antonio Kast se reunirá con el presidente argentino en las próximas horas, quien fue uno de los primeros en felicitarlo por su triunfo en el balotaje.

Tras imponerse en la segunda vuelta, el presidente electo José Antonio Kast (Republicano) alista sus primeras señales en política exterior y sostendrá una reunión con el mandatario argentino, Javier Milei.

El líder del Partido Republicano visitará durante el mediodía de este martes 16 de diciembre a Milei en Buenos Aires, quien asoma como uno de sus principales aliados políticos en la región .

Antes de ello, en 2023 cuando el presidente argentino aún era candidato, visitó Chile y se encontró con Kast, quien manifestó su respaldo de cara a las elecciones del otro lado de la Cordillera: “Los argentinos tienen una oportunidad única para derrotar a la izquierda y elegir la libertad”, dijo en aquella ocasión a través de sus redes sociales.

Cuando resultó electo, el libertario invitó a Kast al cambio de mando, quien aceptó el gesto y viajó hasta Argentina para ser parte de la ceremonia.

Según consigna La Tercera, este no es el único viaje que el presidente electo de Chile tiene planificado, ya que también podría ir a Estados Unidos y a Italia a reunirse con Giorgia Meloni.

Los saludos de líderes internacionales a Kast tras ser electo presidente

Precisamente de aquellos tres países llegaron los primeros saludos a Kast tras su triunfo electoral. Javier Milei expresó su “enorme alegría por el aplastante triunfo”. Según su visión, el resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó: “Felicitaciones al presidente electo de Chile José Antonio Kast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial“.

Por su parte, la conservadora y primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó a su “amigo José Antonio Kast” por su triunfo. “Italia y Chile son países amigos, y confío en que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más, empezando por temas como la cooperación económica y la lucha contra la inmigración ilegal“, afirmó.