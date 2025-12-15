De Marco Rubio a Javier Milei: líderes internacionales felicitan a Kast por su triunfo en las elecciones

A lo largo del mundo, líderes internacionales se han referido a la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del país ante Jeannette Jara, con mensajes de felicitación y señales de expectativa sobre el rumbo político y diplomático de nuestro país.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al presidente electo junto con elevar expectativa ante el trabajo diplomático en conjunto: “Felicitaciones al presidente electo de Chile José Antonio Kast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial“.

Sudamérica

En Sudamérica, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros de la región en expresar su “enorme alegría por el aplastante triunfo” de Kast. Según su visión, el resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz felicitó a Kast y remarcó el mensaje que dejó el resultado: “Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen“. Además, consideró que el triunfo del republicano “es un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre“, y una oportunidad de cooperación entre Bolivia y Chile.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue más escueto en su mensaje: “Felicitaciones a José Antonio Kast. Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto“.

Desde Brasil, el mandatario Lula da Silva felicitó al presidente electo y “al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado“. El brasileño aprovechó de desear “mucho éxito” a Kast, donde reafirmó que seguirá “trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz“.

Líderes internacionales desde Europa se refieren al triunfo de Kast

En España, el presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, tuvo congratulaciones para el republicano: “Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar. Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación“.

Desde el mismo país, el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, dio la “enhorabuena a mi querido amigo y aliado José Antonio Kast” por su “aplastante victoria”, y “al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad“.

La conservadora y primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó a su “amigo José Antonio Kast” por su triunfo. “Italia y Chile son países amigos, y confío en que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más, empezando por temas como la cooperación económica y la lucha contra la inmigración ilegal“, aseguró.

Finalmente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó a Kast, no sin recordar también el mandato del presidente Gabriel Boric: “Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones. Agradezco a Gabriel Boric por el trabajo fructífero realizado juntos en los últimos años al servicio de Francia y de Chile”.