Kast y su reunión con Boric en La Moneda: “Tuvimos una conversación personal muy importante”

El presidente electo valoró la reunión que sostuvo con el mandatario en ejercicio en La Moneda, señalando que Boric “ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible”.

Este lunes, el presidente electo José Antonio Kast (Republicano) se reunió con el mandatario en ejercicio Gabriel Boric en La Moneda.

En el encuentro participaron integrantes de ambos equipos. Por parte del Gobierno, asistieron los ministros Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Nicolás Grau (Hacienda); mientras que por el lado del republicano estuvieron Arturo Squella, Jorge Quiroz, María José Wulf y Claudio Alvarado.

Tras esta reunión, José Antonio Kast realizó su primer discurso en La Moneda. “Quiero agradecer la presencia, la paciencia que nos han tenido. Esto fue una reunión muy positiva, muy republicana, en el buen sentido, en el más amplio de la palabra, para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante“, partió diciendo.

José Antonio Kast valoró reunión con el presidente Boric en La Moneda

Siguiendo en esa línea, el republicano aseguró que “el presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible, una vez que ya se vayan conociendo quienes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno, hablando de los que sean designados en las distintas carteras, a partir de ese momento podrá haber un diálogo formal, fluido, para que lo que venga hacia adelante sea para el bien de todo Chile”.

A lo que agregó: “Este gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios, y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado”.

“Por lo tanto, quiero agradecerle al Presidente de la República, quiero agradecerle a los equipos que lo acompañaron, quiero agradecerle especialmente a las personas que me acompañaron hoy día en esta reunión tan importante”, señaló.

Posteriormente, reiteró que “le agradezco a las personas del gabinete, le agradezco enormemente al Presidente de la República el tiempo también que tuvimos en una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”.

“Este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales”, aseguró el presidente electo antes de retirarse del punto de prensa, donde no atendió a las consultas de los medios de prensa.