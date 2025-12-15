En qué consiste el “gobierno de emergencia” de Kast

La idea de un gobierno que debe enfrentar una emergencia puede ayudar a la administración Kast a lograr acuerdos transversales en sus primeros 100 días, dicen especialistas consultados por EL DÍNAMO. Pero eso implica mostrar resultados rápidos y controlar las expectativas.

José Antonio Kast (REP) se convirtió en el presidente electo de Chile tras obtener una contundente votación en la segunda vuelta, alcanzando el 58,16% de los sufragios frente a un 41,84% de Jeannette Jara (PC).

Uno de los conceptos que su campaña instaló con fuerza fue proponer un “gobierno de emergencia”, una administración que dejaría el debate valórico de lado para concentrarse en seguridad, economía y migración, los temas que -dicen las encuestas- más preocupan a los chilenos. El gobierno entrante, de hecho, está alistando un plan un plan de acción para sus primeros 90 días en La Moneda.

Luego de que se confirmara la victoria de Kast en los comicios, el republicano volvió a referirse al “gobierno de emergencia”, aunque con matices. “Nosotros dijimos que hay 90 días que son muy importantes (…) pero claramente en los 90 días no se va a solucionar todo“, dijo anoche en su extendido discurso de celebración.

“Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

Lo que hay detrás de estos matices es un intento, muy propio de gobiernos entrantes, de controlar las expectativas y aterrizarlas. “No cambia todo de un día para otro. Lo que sí, las cosas pueden ir mejorando. Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos. Esa emergencia se trabaja y nos recuperamos de la emergencia no improvisando, sino con un trabajo serio”, agregó el presidente electo.

Sobre este punto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abrió la puerta a “todos quienes se encuentran en la oposición” para construir un soporte para el futuro gobierno. Un llamado que fue acogido por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que “para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”.

En este sentido, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que “es un gobierno de emergencia, no es un gobierno de normalidad. Aquí lo que está mandatado por el pueblo, la gente, es hacerse cargo de la emergencia y para eso la respuesta es hacer una coalición amplia de emergencia, no con esa aspiración de ser una coalición política estructurada, sino que de salir todos y aportar con generosidad”.

En qué consiste el “gobierno de emergencia” que planea José Antonio Kast

“Se trata de un diagnóstico que la actual oposición, particularmente el Partido Republicano, realiza sobre las principales preocupaciones de las personas: la demanda por seguridad y la necesidad de dinamizar la economía del país. El nuevo presidente electo logró consolidar un discurso que conectó acertadamente con estas temáticas. De hecho, superó por un amplio margen a su contrincante”, explicó a EL DÍNAMO el académico Escuela de Ciencia Política UDP, Hernán Campos.

“Lo que nos han dicho es que los problemas en seguridad ciudadana, migración y economía son tan graves que todo lo demás puede esperar un poco. Ese ha sido el relato del futuro gobierno”, dice Roberto Munita, académico y analista de la Facultad de Comunicación Uandes y UNAB.

“Una de las gracias que tiene esta idea del gobie

o de emergencia es que permite conseguir acuerdos transversales. Fue un poco lo que hizo Piñera después del terremoto, que logró acuerdos en el Congreso incluso con la oposición. Del mismo modo, el nuevo gobie

o podría conseguir el beneplácito de la nueva oposición para pasar algunas normas que son clave, por ejemplo, para combatir el crimen organizado, para disminuir la delincuencia o para controlar la migración”, detalló Munita.



Hernán Campos, por su parte, pone el foco en la holgada victoria de Kast. “Durante la etapa de instalación podría verse favorecido por el contundente margen electoral. Sin embargo, una de sus principales amenazas dice relación con las expectativas. Si el nuevo presidente no es capaz de mostrar resultados relativamente pronto, este respaldo podría revertirse de manera abrupta”, advierte.

Los focos que priorizará Kast en su Gobierno

De acuerdo a Campos, una parte importante de las medidas que se pueden avizorar en su primera fase de gobierno estarán orientadas a “generar las condiciones para estimular el ingreso de nuevo capital extranjero para invertir en Chile. Adicionalmente, debiese impulsar acciones que sean robustas en materia del combate al crimen organizado y la presencia de inmigrantes irregulares”.

“Todas estas iniciativas podrían ser cristalizadas con el ingreso de proyectos de ley o vía decretos que, rápidamente, den la impresión de que se están gestionando alternativas de solución“, añade.

Por su parte, Munita señaló que Kast priorizará “la seguridad ciudadana, migración y economía, sabiendo por supuesto que va a tener que meterse en la agenda social”.

“Sabemos que no es el fuerte de Kast, pero va a ser imposible evitarlos y yo creo que va a tratar de mantener esa línea durante todo el mandato. Ahora, sabemos que va a tener una presión gigante dentro del mismo gobierno, dentro de la misma coalición gobernante, por meter otros temas, temas que son más bien de la llamada batalla cultural. Sin embargo, el gobierno debería tratar de mantenerse en esta línea del gobierno de emergencia”, expresó el analista de Uandes.