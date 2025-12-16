Alvarado y Squella: la dupla designada por Kast para liderar la conformación del gabinete y la relación con partidos

En paralelo a estas gestiones, en el equipo de Kast ya preparan las reuniones que se sostendrán con los ex presidentes.

El futuro gobierno de José Antonio Kast ya va tomando forma. El presidente electo encabezó ayer la primera reunión con los ocho partidos que respaldaron su candidatura, instancia en que se dio el primer paso para la conformación de la alianza que sustentará el gobierno del republicano y la conformación de gabinete.

Si bien hasta el momento no se ha citado nuevamente a los partidos a la oficina del mandatario electo, ubicada en La Gloria 88, sí quedó establecido el diseño para mantener el contacto.

Serán Claudio Alvarado (UDI), designado como encargado del traspaso de mando, y Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano, quienes mantendrán la relación con las tiendas que podrían integrar el gobierno.

En el caso de Alvarado, su tarea será diseñar el futuro gabinete, en conjunto con el equipo de asesores de Kast integrado por Cristián Valenzuela, Sebastián Figueroa y Martín Arrau, que también cumple labores de articulación política.

Fuentes de la oficina del presidente electo sostienen a EL DÍNAMO que Alvarado —que asoma como ministro del Interior de Kast— cumplirá la función de enlace para la designación de cargos de gobierno.

Mientras eso ocurre con Alvarado, Squella, en tanto, se abocará a las negociaciones para el entendimiento de las fuerzas del futuro oficialismo. Hoy, los partidos se debaten entre la conformación de una coalición única o un “modelo colaborativo” para el respaldo del “gobierno de emergencia” que anunció Kast.

Desde la “Moneda chica” indican que el próximo paso será comenzar a tener reuniones bilaterales entre el equipo de coordinación del mandatario electo y las directivas de los partidos. Esto, a falta aún de que el Partido Nacional Libertario, Demócratas y Evópoli decidan si serán parte del Ejecutivo a partir de marzo de 2026.

Por lo pronto, ya se solicitó a los partidos conformar una lista de nombres para tenerlos en cuenta al momento de seleccionar a los futuros ministros.

El plazo para el anuncio del gabinete es enero, según confirman en el equipo de Kast, mientras que en febrero se comenzará la transición entre el actual y futuro gabinete con reuniones bilaterales entre ministros nombrados y los salientes.

Kast se alista para cita con ex presidentes

Una tradición para la semana posterior a la elección son las reuniones entre ex presidentes y presidente electo. En el equipo de Kast aseguran que esta semana posiblemente se tome contacto con los equipos de los ex mandatarios para generar la instancia.

Se espera que Eduardo Frei (DC) y Michelle Bachelet (PS) acepten la invitación. En el caso del ex presidente falangista, la relación ya se entabló en el marco de la campaña de segunda vuelta cuando se reunió con Kast. Bachelet, por su parte, deberá contar con el respaldo del presidente electo a partir de marzo para su postulación a la Secretaría General de la ONU.

En cuanto al ex presidente Ricardo Lagos (PPD), la expectativa es que decline la invitación debido a su retiro de la vida pública.

A cargo de la agenda protocolar está James Sinclair Manley, ex director de protocolo de la primera administración de Piñera y ex embajador de Chile en Indonesia y Australia.