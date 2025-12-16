“Chile Vamos cumplió su ciclo”: Desbordes llama a crear una coalición “mucho más amplia”

El alcalde de Santiago propone integrar más partidos e independientes a una nueva coalición, desde el centro a la derecha.

Este martes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) abordó el futuro de Chile Vamos tras las elecciones, manifestando que “ya cumplió su ciclo” e instó a crear una coalición más amplia.

En este contexto, el jefe comunal expresó: “Qué hacer con la coalición es una discusión que habrá internamente, yo soy una voz más dentro de la coalición, yo creo que hay que crear una nueva coalición y ahí se verá quién se integra, quién no”.

Siguiendo en esa línea, Desbordes aseguró que “creo que debemos crear una coalición mucho más amplia de la que teníamos“, debido a que a su juicio, “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”.

“Yo soy uno de los papás. Fui uno de los que firmó la fundación de esta coalición que fue un buen ejemplo de coalición, pero ya cumplió el ciclo. Ya terminó y creo que es importante mirar y ver si integramos más gente como Demócratas, Amarillos“, detalló el alcalde de Santiago.

De esta forma, el militante de RN realizó un llamado a “integrar otros actores que no estaban en Chile Vamos como Amarillos, Demócratas, como algunos ex demócratas cristianos, que los veo con ganas de armar algo, los radicales con ganas de armar algo y acoger a muchos independientes que no les interesan los partidos políticos, que no quieren participar de un partido pero sí quieren participar de la cosa pública“.

A lo que agregó: “Eso significa tener una coalición amplia desde el centro a la derecha“.

Tras ello, se refirió al trabajo que tendrá con el futuro Gobierno de José Antonio Kast en su labor como alcalde: “Estamos dispuestos a trabajar con el futuro Gobierno”, aseguró, indicando que “hasta el 11 de marzo voy a trabajar codo a codo con muchos ministros, subsecretarias, con el delegado, porque es lo que corresponde en mi calidad de alcalde. Y así vamos a funcionar todos a contar del 11 de marzo también”.