El cronograma “tentativo” de Kast: anuncio de gabinete en enero y bilaterales con ministros salientes en febrero

En su primer día como presidente electo José Antonio Kast se reunió con los partidos que apoyaron su opción presidencial. Eso, en miras a avanzar en la conformación de su gabinete ministerial.

Un intenso lunes tuvo José Antonio Kast en su primer día como presidente electo. El líder republicano inició su jornada con un desayuno junto a vecinos de Buin, luego se reunió con el actual mandatario, Gabriel Boric, para finalizar su jornada con la reunión con los presidentes y secretario generales de los partidos que respaldaron su candidatura.

Fue este último encuentro el más relevante. Ahí Kast, junto a su círculo de confianza, escucharon las primeras impresiones de sus aliados respecto al triunfo. Además, se abrió la discusión para saber qué fuerzas políticas serán parte del gabinete del republicano.

Según comentan quienes supieron de la reunión —que duró más de una hora— esta fue más bien protocolar debido a la cantidad de personas que asistieron y sirvió para establecer ciertas cuestiones básicas. Una de ellas fue que representantes de partidos seguirán reuniéndose en la llamada “Moneda chica” para afinar la fórmula con la que se establecerá la repartición de cargos del futuro gabinete de Kast.

También se informó a los partidos que Claudio Alvarado (UDI) será el encargado del traspaso de mando con el actual Ejecutivo. El ex ministro de Sebastián Piñera acompañó a Kast en su visita a La Moneda, instancia en que aprovechó para hablar con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y establecer un canal directo de comunicación para coordinar la transición de gobierno.

El cronograma “tentativo” para anunciar el gabinete

Si bien la reunión del lunes fue la primera instancia formal en vistas a la conformación de la coalición política para dar paso luego a la conversación sobre quiénes integrarán el gabinete, hace por lo menos dos semanas que el equipo de Kast viene sondeando nombres.

Por una parte, se le solicitó a los partidos hacer llegar al equipo asesor del mandatario electo una nómina con las opciones. En esa tarea la UDI y Renovación Nacional han avanzado. Y, por un carril paralelo, los republicanos han tomado contacto con ciertas figuras que trabajaron en los gobiernos de Piñera para consultar su disponibilidad.

Por lo pronto, los republicanos aseguran que no hay ningún cargo definido. Pero sí hay señales respecto a quiénes tomarán posesión de cargos estratégicos: Alvarado asoma como ministro del Interior, cartera que ya no tiene injerencia en materia de seguridad sino que de jefatura del gabinete ministerial; Mara Sedini fue nombrada como vocera de la oficina del presidente electo por lo que se proyecta como ministra de la Segegob; y Jorge Quiroz, encargado del programa económico, se haría cargo de Hacienda.

Otros nombres que podrían ocupar ministerios relevantes son Bernardo Fontaine, quién está a cargo del “Plan 90”, y asoma como titular de Economía; Iván Poduje suena en Vivienda, Rodrigo Álvarez en Segpres; y Darío Paya en Cancillería.

Aunque los nombres o distribución de ellos pueden variar, en el entorno de Kast ya hay plazos que se quieren cumplir. Uno de ellos es presentar el gabinete completo, incluida las subsecretarías, a finales de enero.

La idea, comentan fuentes del Republicanos a EL DÍNAMO, es tener a mediados de mes la nómina lista para que los ministros nombrados por Kast tengan tiempo de conformar sus equipos y dar un margen de tiempo razonable para gestionar el traspaso de funciones con los actuales titulares de las 25 carteras que conforman el gabinete ministerial.

En ese sentido, Elizalde ya informó a Alvarado que a inicios del próximo mes se le hará llegar una circular a los ministros de Boric para bajar lineamientos sobre el traspaso.

El segundo hito será en febrero, mes en que se acordó que los ministros nombrados por Kast sostengan reuniones bilaterales con quienes sucederán para entrar “al área chica” de cada cartera. Así, quienes asumirán en marzo próximo podrán entrar con un panorama acabado del estado de los ministerios que liderarán.