Carter marca diferencias entre Kast y Milei: “No se puede replicar ninguna experiencia extranjera en Chile”

El senador electo por La Araucanía llamó a no confundir el estilo y lenguaje del presidente electo de Chile con el mandatario argentino.

Tras los resultados de las elecciones, el presidente electo, José Antonio Kast, ha tenido una intensa agenda, la cual lo tiene en Argentina, donde se reunirá con el mandatario de aquel país, Javier Milei.

Bajo este contexto, el senador electo por La Araucanía y ex integrante de su comando, Rodolfo Carter, llamó a no confundir el estilo del libertario con el republicano, ya que a su juicio, ambos tienen “personalidades distintas”.

En conversación con Radio Duna, Carter comenzó señalando que “son culturas distintas la argentina y la chilena, sus institucionalidades son distintas y por sobre todo nuestros pueblos tienen características distintas, ni mejores ni peores, pero el pueblo argentino tiene una forma de vivir, de sentir y también de relacionarse con la política distinta al pueblo chileno”.

En esta marco, recalcó que “hay ciertas cosas que son muy interesantes y muy atractivas” en el país trasandino, las cuales se abordarían en el encuentro.

Respecto a las comparaciones que han surgido entre Kast y otros mandatarios de derecha, como Nayib Bukele, Donald Trump y el mismo Milei, el senador electo aseveró que “es imposible” que actúe como ellos.

“Y no lo decimos por comodidad, porque no se puede replicar ninguna experiencia extranjera en Chile. Y porque además José Antonio Kast es una persona distinta”, expresó.

En este sentido, afirmó que “junto con la prioridad en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico, el presidente electo, José Antonio Kast, ha tomado una actitud, que conversamos en la previa y en la más íntima, yo tuve la oportunidad de hablar con él varias veces, vamos a sorprender“.

Rodolfo Carter abordó el cruce entre Nicolás Maduro y José Antonio Kast

Por otro lado, en diálogo con CNN Radio, el ex alcalde de La Florida restó importancia a los dichos de Nicolás Maduro a Kast, quien advirtió que “usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”.

En este contexto, Carter dijo que “hay que tomarlo de quién viene, estamos hablando de un dictador de mala muerte que probablemente está viviendo sus últimas horas. Su agencia de turismo le debe estar buscando algún lugar donde ir a pasar sus últimos días y probablemente también está negociando alguna indemnización millonaria con el dinero de los venezolanos, que hoy día no tienen qué comer”.

“Sin duda es una bravata de un tirano de mala muerte. Y si no fuera una bravata, sino un plan, él sabe perfectamente de lo que es capaz el pueblo chileno. Nosotros no amenazamos ni hacemos este tipo de bravatas. Tenemos Fuerzas Armadas competentes y es un país que no va a aceptar que un dictador de mala muerte nos venga a amenazar“, cerró.