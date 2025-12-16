Kast llega a Argentina con el respaldo de la Sofofa, la CPC y los grupos Matte y Luksic

Se espera que se reúna con uno de los empresarios más cercanos a Milei, Eduardo Elsztein.

Los gremios empresariales chilenos se mostraron muy proclives a trabajar con José Antonio Kast apenas se conoció su triunfo electoral el domingo pasado. La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) fueron las primeras en manifestar públicamente su respaldo, a las que luego se sumaron distintas representaciones sectoriales.

El presidente electo ha comprometido una agenda proinversión que contempla, entre otras medidas, una reforma tributaria para reducir el impuesto corporativo desde el 27% al 23%. En ese contexto, su primera señal hacia el mundo económico se materializó de inmediato, con una gira de carácter público-privado fuera del país.

Los anfitriones

Tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, Kast sostendrá este martes un encuentro con un grupo de empresarios trasandinos, encabezados por una figura clave del capital privado en Argentina: Eduardo Elsztain, CEO del grupo IRSA.

Elsztain es un empresario de bajo perfil mediático, pero de reconocida trayectoria. Su holding tiene un fuerte foco en el negocio inmobiliario, con activos emblemáticos como los centros comerciales Alto Palermo y Patio Bullrich, entre los más exclusivos de Buenos Aires.

La reunión con IRSA no es casual. Elsztain es considerado por la prensa argentina como el empresario más cercano a Milei. De hecho, su hotel El Libertador fue uno de los principales escenarios de la campaña presidencial y allí también participó del círculo cercano durante la asunción del mandatario en la Casa Rosada.

Además del rubro inmobiliario, Elsztain mantiene inversiones en el sector financiero y minero. En este último ámbito ha explorado oportunidades en Chile y conoce de cerca al grupo Said, con el que ha compartido inversiones en centros comerciales.

Por ello, el encuentro —en el que el CEO de IRSA actuará como anfitrión— despertó interés en los círculos empresariales como una oportunidad para tender puentes entre el nuevo gobierno chileno y el sector privado argentino. Puntualmente el encuentro lo organiza la Fundación IRSA, el brazo filantrópico de Elsztain.

La avanzada empresarial

A Buenos Aires, Kast no llegará solo. Lo acompañarán la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro. Según comentan conocedores del viaje, la invitación tuvo como objetivo enviar una señal temprana de colaboración público-privada y de fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales.

La convocatoria se concretó a última hora y el grupo viajó este martes con una agenda acotada y pocos detalles públicos. También se sumaron dos representantes clave de los grupos económicos chilenos Matte y Luksic.

Por el grupo Matte asistirá Luis Hernán Gacitúa, histórico ejecutivo de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y actual directivo de Bicecorp. En tanto, el grupo Luksic estará representado por Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco y uno de los hombres de mayor confianza del conglomerado.

La presencia de los gremios y de altos ejecutivos busca reforzar el mensaje de unidad, cooperación y buenas relaciones económicas entre los gobiernos de Milei y Kast, así como abrir espacios para que el empresariado contribuya activamente al fortalecimiento de redes e inversiones entre ambos países.

Al cierre de esta edición se esperaban confirmaciones oficiales de la agenda de Kast en Argentina.