Las dudas de Johannes Kaiser para sumarse a gabinete de Kast: “No sé si es buena idea”

Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL) y ex candidato presidencial, dejó ver sus dudas de sumarse al primer gabinete de José Antonio Kast a partir de marzo del próximo.
En entrevista con radio Infinita, el todavía diputado indicó que “las negociaciones van a iniciarse ahora. Y una negociación que va a ser razonable siempre es una conversación que empieza con un resultado abierto”.
Ante esto, dejó en claro que el PNL tiene “una visión política propia, y evidentemente que queremos o esperamos que esa posición política sea considerada dentro de lo que es el diseño”.
Consultado sobre si personalmente le gustaría ser ministro, Johannes Kaiser reconoció que “es una gran pregunta. Yo no sé si es una buena idea“.
“Yo, honestamente, creo que los ministerios son cargos y los cargos son cargas. Habría que ver, habría que ver si efectivamente existe la voluntad o la necesidad de que yo me integre en el Gobierno en una posición de ministro. Y eso después de habernos puesto de acuerdo en aquellas cosas más macro en la que nos tenemos que poner de acuerdo antes de consolidar una participación dentro de la administración“, argumentó.
En esta línea, Kaiser apuntó que el gobierno de Kast debe fijar ciertos límites en materia programática y valórica para poder sumarse a un ministerio, apuntando, por ejemplo que “no me vengan a decir que vamos a terminar este Gobierno, por ejemplo, con una legislación de género aún más avanzada“.
El diputado libertario dedicó palabras en ese sentido a Chile Vamos: “Yo vi que hasta cierto punto en Chile Vamos existía una tendencia a acoplarse al tema este de los derechos colectivos indígenas. Para nosotros es un no go. Los derechos colectivos nosotros los vemos como un ataque sobre los derechos individuales”.
“Entonces, hay ciertas cosas que son bien de principios, que pueden sonar como poco importantes de repente y que, sin embargo, desde el punto de vista de lo que es nuestra visión de sociedad, no estamos dispuestos a tranzar”, sentenció.