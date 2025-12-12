Cámaras de seguridad en liceos por casos de violencia: el punto en común entre Desbordes y el Mineduc

Según precisó el jefe comunal, estas cámaras se instalarán en los lugares comunes, como patios y pasillos, del Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Barros Borgoño.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación, respaldó el anuncio de Mario Desbordes, alcalde de Santiago, de instalar cámaras de seguridad en los liceos emblemáticos para enfrentar los hechos de violencia.

Según precisó el jefe comunal, estas cámaras se instalarán en los lugares comunes, como patios y pasillos, del Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Barros Borgoño, “no en baños ni salas, para evitar que sucedan hechos de violencia. Y si suceden, que haya medios de prueba; y si tenemos medios de prueba, que estas personas sean condenadas”.

Mario Desbordes dejó en claro que “rechazo cualquier intento de tratar de impedir esto. Quien está en contra de estas cámaras en los patios -no en los baños, no en las salas- o es cómplice de estos grupos, o al menos es una autoridad o un padre que está de acuerdo con que se siga dañando a estos establecimientos”.

Consultado sobre la instalación de estos elementos, el ministro Cataldo puntualizó que “nosotros estamos legislando en el proyecto de ley de Convivencia y Bienestar de las Comunidades Educativas, que está pronto a despacharse a ley”.

“En ese proyecto se considera el uso de tecnología para la seguridad del interior de los establecimientos educacionales, dentro de los cuales, obviamente, están las cámaras y hay protocolos que deben cumplirse para asegurar el resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia, también los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras”, argumentó el titular del Mineduc.

En esta línea, el ministro Cataldo puntualizó que “lo que debemos hacer es resguardar primero que el uso de esa tecnología no se disponga en espacios privados, como camarines, baños, incluso también a salas de clase”, pero reiteró que “nosotros no vemos mayores dificultades, y además esto además cuenta con el acuerdo de las comunidades educativas”.