“Tendrá que ser objeto de análisis”: Kast no descartó apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente electo, José Antonio Kast, confirmó este martes que en una fecha próxima se reunirá con la ex mandataria, Michelle Bachelet, y no descartó apoyar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Tras su encuentro en Buenos Aires con el presidente Javier Milei, el ganador del balotaje del 14 de diciembre recordó que “hablé con la (ex) presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo“.

“Espero que tengamos una reunión antes de Navidad, y creo que será muy importante que podamos conversar sobre lo que es mejor para Chile“, añadió.

“Tanto ella como el (ex) presidente Eduardo Frei y lo que pude conversar con el presidente Boric, tienen la misma preocupación, de que a Chile le vaya bien, más allá de las diferencias que podamos haber tenido”.

Qué dijo Kast sobre apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

Respecto de la posibilidad de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, José Antonio Kast planteó que “me voy a juntar con ella y después esto también tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata“.

“Vamos a escuchar todos los antecedentes. Yo soy una persona que algunos dicen: Este señor no es capaz de llegar a acuerdos en nada. Pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón, y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar. Lo que no corresponde es decir que no porque no”, concluyó.