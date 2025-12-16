¿Por qué Kast quiere a Daza en su gabinete?: el economista sin pelos en la lengua que podría llegar al próximo gobierno

Las señales desde Buenos Aires, las versiones sobre un eventual “tri ministerio” y el perfil frontal del economista alimentan las especulaciones sobre el rol que podría asumir en el próximo gobierno.

Tras realizarse el encuentro bilateral entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente argentino, Javier Milei, se desató una ola de especulaciones respecto del rol que el economista José Luis Daza podría tener en el futuro gobierno del republicano.

Fue el ministro de Economía al otro lado de la cordillera quien dio las primeras pistas, en declaraciones realizadas tras las reuniones ocurridas este martes en Buenos Aires.

“Espero que no se vaya. Con él iniciamos nuestra carrera profesional y trabajamos juntos durante gran parte de ese recorrido, por lo que tenemos una enorme confianza. Evidentemente, el presidente electo Kast le habría hecho algún ofrecimiento. Si efectivamente se lo ofrecieron o no, no lo sé con certeza ni me corresponde decirlo”, dijo Luis Caputo.

Caputo agregó luego, en declaraciones al medio La Casa Streaming, que “lo que sí le transmití a José Luis es que tengo un enorme afecto por nuestros compatriotas chilenos y que él es una persona de primer nivel, incluso por encima de eso. Sé lo que un desafío así puede significar y el compromiso que él tiene con la Argentina es enorme; de lo contrario, ya habría tomado una decisión”.

Las versiones no se limitaron a esas declaraciones. Esta jornada, el medio Ex-Ante aseguró que la oferta de Kast para tentar a Daza sería proponerle un cargo 3 en 1: la titularidad de Energía, Minería y Economía.

Ese esquema despejaría el camino para que el economista Jorge Quiroz, figura clave en la campaña del republicano, asuma la cartera de Hacienda.

Declaraciones de Kast

En una conferencia de prensa realizada tras su reunión con Milei en Argentina, José Antonio Kast precisó que “si se logra concretar algo, nosotros se lo vamos a comunicar oportunamente, en el momento adecuado, que también va a ser a mitad de enero”.

El presidente electo añadió que ha conversado con José Luis Daza, “pero de ahí a hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado (…). Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, manifestó.

El polémico Daza

El vínculo de Daza con Argentina ha sido revisado en varias oportunidades. Nació en ese país, ya que su padre, Pedro Daza, fue embajador de Chile en la nación vecina. Sin embargo, sus lazos con el equipo de Javier Milei son más profundos, razón por la cual se integró a su gabinete.

Economista de la Universidad de Chile, se especializó en Washington y ha desarrollado una carrera con redes internacionales de peso. Deutsche Bank, J.P. Morgan, el Banco Central de Chile, Moneda y el Banco Interamericano de Desarrollo forman parte de su trayectoria profesional.

Fue en uno de esos cargos donde conoció a otro economista clave: Luis Caputo. Su relación con América Latina se afianzó, además, al desempeñarse como jefe de Mercados Emergentes de J.P. Morgan.

Su cercanía con el equipo de Milei también se explica porque realizó negocios de inversión con algunos de sus asesores, como Damien Reidel.

Daza, quien antes de llegar a Argentina estaba radicado en Nueva York, es un analista crítico de las políticas sociales de la izquierda. “Argentina es un país en el cual el virus de estas ideas proteccionistas, estatistas, asistencialistas, basadas en el Estado, ese virus lo tomaron y fue una infección que los enfermó y prácticamente los mató. Miren el daño que le hizo a la sociedad. Yo creo que nosotros tuvimos suerte, porque el virus que trajo Boric y sus amigos fue como una vacuna y el cuerpo reaccionó y generó todo tipo de antivirus para rechazarlo. Estuvo demasiado poco tiempo y la sociedad los rechazó, todos los anticuerpos se gatillaron y nuestra sociedad lo rechazó”, dijo en la última cena de Libertad y Desarrollo realizada hace casi un mes en Santiago.

No ha sido la única vez que ha generado controversia. A inicios de este año se desató una polémica luego de que, a través de la red social X, señalara que “a diferencia de Argentina, en Chile hay muy poca gente que estudió y sabe de finanzas formales. Prácticamente todos los economistas chilenos que conozco no saben nada de métodos ni práctica financiera: ¡nada! Por ello creo que no se dan cuenta del descalabro, del ‘camello’ que crearon con la reforma de pensiones que proponen”.

Daza sostuvo que no existía maldad detrás de esas propuestas, sino ignorancia y populismo. “Una visión de sociedad con poder centralizado, en donde un pequeño número de iluminados determinan el futuro, preferencias y retornos. Violan derechos de propiedad y mucho más. Ya comentaré: Argentina se mueve en dirección contraria”.

Ese perfil frontal coincide con lo que Kast buscaría en sus colaboradores y resulta coherente con los principios en los que basó su campaña. Daza, más allá de ser un defensor del libre mercado, ha sido calificado como un ultraliberal.

Vínculos familiares

El padre de Daza fue un diplomático clave durante la dictadura de Augusto Pinochet, representando a Chile, además de en Argentina, en Uruguay, Bolivia y Venezuela.

Su hermana, en tanto, es cercana y protagonista de la campaña de Evelyn Matthei. Se trata de la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza.

Su esposa es Tania Reif, una influyente mujer de negocios con nacionalidad venezolana, que ha desarrollado su carrera en Nueva York. Inició su trayectoria como arquitecta, pero tras estudios en Harvard y Columbia migró al mundo de la economía.

Conoció a Daza mientras trabajaba en el Citibank y posteriormente su carrera se proyectó a lo más alto de la gestión de fondos, tras ser parte clave del equipo del magnate George Soros.

En una entrevista concedida a Diario Financiero en 2021, Reif señaló: “José Luis y su familia siempre han tenido un pie y un ojo en la política. Y para JL la política es el amor y la obsesión de su vida; para él es sobre todo importante contribuir a la discusión económica. Lo hace con una pasión que creo no haberle visto a nadie”.

En 2022, su esposa —quien también ha sido mencionada por medios argentinos como una figura clave en la red de vínculos de Daza con Wall Street— fundó Senda Asset Management, un fondo orientado a aportantes de alto patrimonio que invierte en activos digitales.