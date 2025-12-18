Camilo Escalona anticipa que los primeros meses del gobierno de Kast “van a ser un hervidero”

“El eje del gobierno son republicanos, socialcristianos, y naturalmente los libertarios van a querer tener un protagonismo significativo importante”, manifestó el secretario general del PS.

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, aseveró este jueves que los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast “van a ser un hervidero” en La Moneda.

En esa línea, el dirigente socialista anticipó que ese tipo de circunstancias “son muy difíciles de manejar, sobre todo cuando las alianzas son heterogéneas”.

“Demócratas y Amarillos no tienen tanto peso. Yo creo que eso es como una cuestión artificial y no son el eje del gobierno“, planteó Escalona en la entrevista que le concedió a La Tercera.

Las dificultades que anticipa Escalona en el gobierno de Kast

“El eje del gobierno son republicanos, socialcristianos, y naturalmente los libertarios van a querer tener un protagonismo significativo importante“, complementó.

Para Escalona, “los sectores de derecha ultraconservadora que habrá en el gobierno han apoyado a Kast con la expectativa de pasar ellos a tener un protagonismo directo en el gobierno”.

“Si el presidente electo no le da satisfacción a estas demandas, que yo creo que son excesivas o desproporcionadas, va a haber una dificultad“, manifestó el dirigente socialista.

“Así que repito lo que dije, por el afán de protagonismo de los diferentes actores, La Moneda va a ser un hervidero cuando se instale en ella, a partir del 11 de marzo, el actual presidente electo y pase a ser el presidente en función“, reiteró.

Escalona también abordó el viaje de Kast a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y, pese a valorarlo, dijo que se vio “empañado” por el video con la motosierra.

Para él, esa imagen “expresa políticamente la voluntad de cercenar los derechos sociales, de recortar los presupuestos del área social, de achicar, de disminuir drásticamente la participación de los sectores populares en la distribución del producto nacional“, concluyó.