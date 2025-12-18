VIDEO – Kast recordó polémica por inversiones en Panamá: “Ahora ya estoy liberado de ese tema”

Tras resultar ganador en las pasadas elecciones presidenciales, José Antonio Kast ha sostenido una serie de conversaciones con mandatarios extranjeros, entre los que destacó José Raúl Mulino de Panamá.
El diálogo entre ambos se dio por vía telefónica y fue compartida en redes por el propio jefe de Estado centroamericano, donde Kast invitó a su contraparte al cambio de mando del próximo 11 de marzo.
Pero además, el presidente electo recordó la polémica generada años atrás por las inversiones no declaradas de su familia en Panamá, ya que dicho país fue considerado en su momento un paraíso fiscal.
“Yo no conozco Panamá. Lo que pasa es que mi familia invirtió en algún momento en Panamá para pasar a Estados Unidos, y me hice famoso en Chile por esas inversiones que no tengo. Entonces dije bueno, para mi era complejo ir a Panamá no siendo presidente o presidente electo”, indicó Kast.
Sin embargo, aprovechó para dejar en claro que “ya estoy liberado de este tema porque fue mucho tiempo atrás”.
La polémica se originó en 2019, cuando José Antonio Kast reconoció errores en sus declaraciones de patrimonio de 2013 y 2014, cuando fue diputado y durante su candidatura presidencial en 2017, y no incluyera su participación en sociedades panameñas creadas en 2003.
Ante la controversia, Kast apuntó que dichas sociedades eran de su familia y descartó cualquier tipo de vínculo.
“Mi familia tiene sociedades allá, y hasta el año 2000 esas sociedades tenían acciones al portador; yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá”, puntualizó en dicha oportunidad.