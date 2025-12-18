“Es un economista muy calificado”: Marcel destaca a José Luis Daza ante la posibilidad de que llegue al Gobierno de Kast

El ex ministro de Hacienda destacó la experiencia que tiene Daza en el ámbito financiero y por su rol como viceministro de Economía en Argentina.

El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la posibilidad de que el economista chileno-argentino, José Luis Daza, aterrice en el futuro Gobierno de José Antonio Kast para liderar la billetera fiscal o la cartera de Economía.

En conversación con Radio Infinita, el ex secretario de Estado expresó que “es un economista muy calificado, con mucha experiencia hasta hace poco en el mundo financiero. Ahora en Argentina ha estado mucho más involucrado en política pública”.

Siguiendo en esa línea, señaló que “es una persona muy calificada y muy respetada”, añadiendo que “entiendo que eso quedó sujeto a varios actores que tienen que resolver sobre una materia de ese tipo”.

Esta semana, Daza reconoció que le ofrecieron ser parte de la administración que comenzará el próximo 11 de marzo de 2026, luego de que el mandatario electo visitara Argentina para reunirse con él, con Javier Milei y con empresarios de dicho país.

En este sentido, al actual viceministro de Economía del país trasandino se le habría ofrecido ser triministro: en los ministerios de Economía, Minería y Energía.

“Me ofrecieron algunos cargos“, sostuvo en una entrevista que le concedió al canal de streaming Carajo.

No obstante, la decisión no está tomada. Con respecto a esta posibilidad, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, manifestó que no quiere que se vaya, señalando que “sé que seguramente lo está evaluando… pero para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que todos sabemos: la calidad de profesional que José Luis es, top mundial, así que si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también”.