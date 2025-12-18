Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

“Es un economista muy calificado”: Marcel destaca a José Luis Daza ante la posibilidad de que llegue al Gobierno de Kast

El ex ministro de Hacienda destacó la experiencia que tiene Daza en el ámbito financiero y por su rol como viceministro de Economía en Argentina.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la posibilidad de que el economista chileno-argentino, José Luis Daza, aterrice en el futuro Gobierno de José Antonio Kast para liderar la billetera fiscal o la cartera de Economía.

En conversación con Radio Infinita, el ex secretario de Estado expresó que “es un economista muy calificado, con mucha experiencia hasta hace poco en el mundo financiero. Ahora en Argentina ha estado mucho más involucrado en política pública”.

Siguiendo en esa línea, señaló que “es una persona muy calificada y muy respetada”, añadiendo que “entiendo que eso quedó sujeto a varios actores que tienen que resolver sobre una materia de ese tipo”.

Esta semana, Daza reconoció que le ofrecieron ser parte de la administración que comenzará el próximo 11 de marzo de 2026, luego de que el mandatario electo visitara Argentina para reunirse con él, con Javier Milei y con empresarios de dicho país.

En este sentido, al actual viceministro de Economía del país trasandino se le habría ofrecido ser triministro: en los ministerios de Economía, Minería y Energía.

“Me ofrecieron algunos cargos“, sostuvo en una entrevista que le concedió al canal de streaming Carajo.

No obstante, la decisión no está tomada. Con respecto a esta posibilidad, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, manifestó que no quiere que se vaya, señalando que “sé que seguramente lo está evaluando… pero para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que todos sabemos: la calidad de profesional que José Luis es, top mundial, así que si se queda, un lujo, y si se va, lo apoyaremos también”.

Notas relacionadas

Silvia Martínez de Narváez: en defensa del periodismo
Sociedad

Silvia Martínez de Narváez: en defensa del periodismo

La directora del prestigioso Premio Nacional Simón Bolívar, el Pulitzer de Colombia, habla de los 50 años del galardón reconociendo a los mejores periodistas de su país, de la importancia que tiene esta iniciativa para sostener la democracia y de los desafíos que enfrentan hoy los medios de comunicación en todo el mundo: “El periodismo se va a mantener, no hay manera de que vaya a ser reemplazado por influenciadores o individuos que se sitúan en el llamado periodismo ciudadano, que es algo que no existe”.

Felipe Ramos
Bienal de Chicago: tiempos de cambio radical
Cultura

Bienal de Chicago: tiempos de cambio radical

Mientras el invierno avanza sobre el lago Michigan y la ciudad se ilumina con su resplandor habitual, la 6ta Bienal de Chicago invita a imaginar que la arquitectura puede operar como radar sensible, capaz de detectar las vibraciones de un tiempo que se va modificando a gran velocidad.

Jeannette Plaut