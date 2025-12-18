Permitiría al presidente disolver el Congreso: los detalles del polémico proyecto de Gaspar Rivas y las críticas que ha desatado

La iniciativa plantea un escenario en que el jefe de Estado pueda disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo cual ha generado cuestionamientos transversales por parte de los parlamentarios.

El diputado Gaspar Rivas presentó un polémico proyecto de ley que le entrega facultades al Presidente de la República de disolver el Congreso Nacional, lo cual ha desatado una serie de críticas por parte de otros parlamentarios.

El ex integrante de la bancada del Partido de la Gente (PDG), planteó una reforma constitucional, la cual permite al mandatario en ejercicio “disolver el Congreso Nacional en el caso que indica y disponiendo la derogación de pleno derecho de toda norma jurídica que contravenga la Constitución”.

En detalle, establece que “el Presidente de la República podrá, mediante decreto exento, ante la ausencia de norma legal que lo faculte expresamente para hacerlo, corregir un error ético o jurídico, solucionar un problema específico o dar respuesta a una necesidad social que se suscite en el país, cuando guarde relación a la función pública y al efecto en la vida de los particulares que puedan verse afectados”.

Dentro del proyecto, se añade la facultad presidencial para declarar, una vez al año, un mensaje como “Esencial para el Interés Superior de la Nación” al Congreso sobre materias relativas a seguridad pública, previsión social, empresas públicas o recursos naturales.

Si el Congreso rechazase este mensaje o lo modificara sustancialmente, “el Presidente de la República estará facultado para disolver el Congreso Nacional” y convocar nuevas elecciones legislativas.

“Un nuevo Congreso será elegido ciento ochenta días después de la fecha de disolución, periodo durante el cual el Presidente de la República ejercerá la función legislativa en las materias contempladas en el artículo 63 mediante decretos con fuerza de ley“, señala la iniciativa.

Las críticas que ha desatado el proyecto de Gaspar Rivas que permitiría al presidente disolver el Congreso Nacional

El proyecto de Gaspar Rivas debería ser tramitado en la Comisión de Constitución, instancia en la cual los parlamentarios han manifestado sus cuestionamientos.

Lorena Fries (FA) sostiene que “rompe con uno de los pilares que es justamente la existencia de los tres poderes del Estado y los controles cruzados entre ellos. Así que me parece una pésima idea y espero que sectores de la derecha no se sientan nunca tentados a esto porque entramos en un camino de vaciamiento y peligroso para la democracia”.

Por su parte, el legislador Raúl Leiva (PS) apuntó que “es un proyecto que no tiene fundamento técnico, jurídico, democrático ninguno y, por tanto, carece de viabilidad“.

Mientras que la diputada Camila Flores (RN) expresa que la iniciativa es “irresponsable” y que este tipo de proyectos “no fortalecen la democracia, la ponen en riesgo”, ya que concentra el poder en el presidente “debilitando al Congreso y pasando por encima de los contrapesos democráticos que sostienen nuestro sistema institucional“.