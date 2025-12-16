Denuncia de acoso en la Cámara: los pasos que tomará Consuelo Veloso en contra de Miguel Becker

Ante la denuncia de la diputada, Miguel Becker la instó a entregar todos los antecedentes y la llamó “a la responsabilidad”.

La Cámara de Diputados vivió una inesperada denuncia pública realizada por Consuelo Veloso (FA), quien apuntó en contra de su par de RN, Miguel Becker, por acoso reiterado y bullying.

La parlamentaria expresó en medio de la sesión: “Artículo 90 número seis de agresiones entre parlamentarios. Debo denunciar públicamente y con harta impotencia al diputado por su intermedio, Miguel Ángel Becker. Me ha acosado durante todo el período, donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces“.

En esta línea, Consuelo Veloso apuntó que la situación es “bastante lamentable, porque con colegas acá tenemos diferencias infinitas, probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa“.

Además, la diputada del Frente Amplio adelantó las acciones que tomará en contra de Miguel Becker, destacando una presentación ante la Comisión de Ética de la Cámara, aunque no descarta recurrir a la Justicia.

Miguel Becker descarta acusación de acoso a Consuelo Veloso

Si bien al momento que la diputada Veloso realizaba su denuncia, el diputado Miguel Becker dejó la Sala de la Cámara, posteriormente respondió a ésta y dejó en claro que se tratan de “mentiras” de la legisladora.

“Aquí se me hace una acusación infundada que proviene de una diputada que en su momento me trató de cavernario y que hoy enfrenta un episodio grave que está siendo investigado por la justicia”, indicó Becker, haciendo alusión a la detención de Veloso por conducir en estado de ebriedad en Viña del Mar.

En esta línea, el legislador de Chile Vamos recalcó que “no es primera vez que ella miente”, descartando de plano haberla insultado o cualquier insinuación de hostigamiento.

Para Miguel Becker, las declaraciones de Consuelo Veloso son “un ataque a mi persona y una acusación grave, por lo que le pido responsabilidad. No se puede denunciar ni instalar sospechas de manera gratuita, sin presentar ningún tipo de respaldo, porque eso daña a las personas y también la seriedad del debate público”.

Junto con ello, la instó a entregar “todos los antecedentes y no cometer un nuevo error en donde miente a la prensa y a la opinión pública. Con esto no se juega”.