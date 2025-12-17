La estrategia del PDG para instalar a Pamela Jiles en la Presidencia de la Cámara 

La opción de Jiles incómoda a la derecha en consideración de los dichos de la diputada contra el mandatario electo previo al balotaje. Con ese panorama, se abre la opción de un acuerdo entre el actual oficialismo y el PDG.

Para la tarde noche de este miércoles está programado un encuentro telemático que reunirá a diputados del Partido de la Gente (PDG). El punto a discutir es simple: definir quién de los 14 que fueron elegidos en las pasadas elecciones será el jefe de bancada a partir del 14 de marzo.

Los nombres que asoman como favoritos para asumir el cargo son los de Zandra Parisi, hermana del ex candidato presidencial, y el de Juan Manuel Valenzuela, cercano a Franco y panelista del programa de streaming, Bad Boys. También han expresado su interés en liderar la bancada Javier Olivares y Fabián Ossandón.

La decisión es particularmente importante puesto que las negociaciones para alcanzar un acuerdo administrativo para el próximo periodo ya comenzaron. Hasta el momento, dichas conversaciones han sido informales. En el caso del PDG, han estado encabezadas por el presidente de la tienda Rodrigo Vattuone y la única diputada en ejercicio del partido, Pamela Jiles, quien es la carta fuerte del PDG para presidir la Cámara.

En el partido fundado por Franco Parisi saben que sin los votos de su bancada, ningún sector puede llegar por sí mismo a la testera. La derecha, que consiguió la mayoría en la Cámara Baja, podría perder la oportunidad de designar al próximo presidente y las vicepresidencias de la corporación si es que el PDG decidiera pactar con el actual oficialismo.

Con eso en mente, líderes de la centro izquierda ya han comenzado a entablar canales de comunicación con el PDG. Los jefes de bancada Raúl Soto (PPD), Juan Santana (PS) y Héctor Barría (DC) han estado encargados de acercar posiciones. Un rol de segunda línea en las conversaciones ha cumplido Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio.

Por la oposición, ha sido el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) quien ha encabezado las primeras conversaciones.

Operación Jiles

Fuentes enteradas de las primeras conversaciones, a las que califican “de pasillo”, sostienen a EL DÍNAMO que el PDG ha mostrado interés en ostentar la presidencia en el primer o segundo turno del acuerdo administrativo. El sector que se ha mostrado abierto a esta posibilidad es la coalición gobernante.

En la derecha ya hay acuerdo para que el Partido Republicano, con el diputado Agustín Romero, llegue a la presidencia de la testera a partir de marzo del próximo año. Esto, puesto que es el partido del presidente electo fue el que obtuvo la mejor votación a nivel de diputados, consiguiendo 31 escaños, además del amplio triunfo en la elección presidencial.

Ese factor contrasta con la aspiración del PDG que apunta a partir el próximo ciclo político encabezando la testera con Pamela Jiles.

Sumado a eso, la opción de Jiles incómoda a la derecha en consideración de los dichos de la diputada contra el mandatario electo previo al balotaje. “A Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible”, sostuvo la diputada del Distrito 12.

Con Jiles en la testera, dicen en la derecha, se complicaría el inicio del gobierno de Kast, puesto que quien lidere la testera tiene potestades de conducir las sesiones de la Cámara, poner en votación proyectos de ley, citar a sesiones especiales, entre otras facultades cruciales para el avance de la agenda legislativa.

Con ese panorama, en el oficialismo ven con buenos ojos la posibilidad de llegar a una fórmula de consenso con Jiles en la presidencia y otros dos diputados de la alianza en las vicepresidencias.

Desde el PDG apuntan a que luego de la elección del jefe de bancada, comenzarán a sostener reuniones formales con los distintos sectores para negociar el acuerdo administrativo. En ese punto de las tratativas se espera que se sume Franco Parisi para liderar las gestiones.