“Solo por ser pareja de…”: ministra Orellana criticó el retorno de la figura de la Primera Dama

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó este jueves el posible retorno de la figura de la Primera Dama una vez que José Antonio Kast asuma como presidente de la República, el próximo 11 de marzo.

En la oportunidad, Antonia Orellana también se refirió a la decisión del próximo gobierno de excluir del comité político al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

“Es una definición que le corresponde a cada gobierno. Lo que sí podemos decir, es que en nuestro caso permitió sacar adelante iniciativas que mucho tiempo habían estado en carpeta, pero que les faltaba empuje“, apuntó al respecto.

Qué dijo la ministra Orellana sobre la figura de la Primera Dama

Durante la entrevista que le concedió a radio Infinita, la ministra Orellana se refirió a los dichos del mandatario electo, en cuanto a que le interesa que su esposa, María Pía Adriasola, ejerza el cargo de Primera Dama que fue eliminado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Al referirse a esta opción, la secretaria de Estado manifestó que “si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de“.

“Evidentemente, la esposa de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. Y en ese sentido no hay nada que se lo impida“, complementó.

“Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”, añadió.

Antonia Orellana también se refirió a la visita de Kast a Javier Milei en Argentina y sostuvo que “nosotros tenemos diferencias. Chile no es Argentina y Chile no es El Salvador, con mucho respeto a esos países (…) Nuestro país tiene una institucionalidad que ha sido desarrollada de otra forma”.

Apuntó al respecto que “en el caso del Ministerio de la Mujer, fue creado por ley orgánica constitucional que se discutió por varios años. La presidenta Bachelet es la que sacó adelante eso y por lo tanto no es que se quite por decreto“.

Luego manifestó que “lo que yo he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Habrá que ver ahora cómo se desarrolla su gestión“, concluyó.