En qué consiste el Rol Único de Vándalos de Kast y los ejes de su plan para combatir incivilidades

La iniciativa que plantea quitar beneficios del Estado a quienes sean sorprendidos dañando bienes públicos es solo una medida dentro de los cinco ejes que son parte de su plan “Chile sin Vándalos”.

El presidente electo, José Antonio Kast, entregó detalles sobre su plan para combatir incivilidades, donde se contempla la creación del “Rol Único de Vándalos“, el cual quitaría beneficios del Estado a quienes dañen bienes públicos.

“Sal a rayar un grafiti y quedas inscrito en el Rol Único de Vándalos. Nunca más vas a recibir un beneficio del Estado. Porque rompiste algo que era de todos; hazte responsable”, expresó el líder del Partido Republicano durante una actividad con vecinos en la comuna de San Miguel.

Para comenzar a aplicar dicha medida, Kast explicó que tendrán que realizar modificaciones legales, añadiendo que la implementación de la inteligencia artificial (IA) puede “servir para identificar todo de la persona”.

En esa línea, advirtió que “puede que rompan una vez, pero los vamos a ir a buscar y los vamos a procesar. (…) Porque te tienes que hacer cargo de tu incivilidad, tu incivilidad afecta a otros. Chile no se puede acostumbrar al fuego”.

Los detalles sobre el Rol Único de Vándalos y las propuestas de Kast para combatir las incivilidades

Esta medida es parte de los cinco ejes que contempla la iniciativa “Chile sin Vándalos” de José Antonio Kast.

De acuerdo a lo que explican desde el Partido Republicano, el Rol Único de Vándalos consiste en la creación de un registro digital nacional que identificará a todas las personas que cometan actos de vandalismo o incivilidad. Lo anterior, incluirá “rayados, destrucción de mobiliario público, bloqueos de calles, quema de neumáticos, ocupación ilegal de terrenos, agresiones a Carabineros, comercio ilegal, carreras clandestinas y ruidos molestos reiterados”.

“Quienes estén en este registro no podrán acceder a beneficios del Estado, como becas, subsidios, créditos o bonos. El Estado no puede seguir premiando a quienes destruyen”, enfatizaron desde la tienda, respecto al “fin a los privilegios del vandalismo”.

Otro eje del plan tiene que ver con entregar más recursos y tecnología para sancionar por parte de los municipios. “Los Juzgados de Policía Local e Inspectores Municipales tendrán más atribuciones, recursos y tecnología para investigar y sancionar estas faltas. Habrá seguimiento digital de denuncias y coordinación directa con Carabineros y el Ministerio Público”, establece.

También se contemplan medidas de prevención, disuasión y respuesta inmediata. “Se reforzará la presencia policial en zonas sensibles, con patrullajes preventivos, cámaras con reconocimiento facial, alarmas inteligentes y botones de pánico. Ante disturbios, se desplegarán equipos tácticos especializados (GOPE, OS9, SIP , RP) con protocolos de actuación inmediata”, aseguran.

Finalmente, el plan considera como último eje la denominada Justicia Anti-Turbazo. En este marco, se “establecerán juicios abreviados y procedimientos rápidos basados en evidencia audiovisual. Además, se fortalecerá la inteligencia penitenciaria para detectar y neutralizar redes delictuales que coordinan asaltos desde las cárceles”, exponen desde el Partido Republicano.