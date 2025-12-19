Cuándo y dónde se concretará la nueva cita entre José Antonio Kast y Eduardo Frei

No se reveló qué temas abordará el líder republicano con el ex presidente Frei, pero sí se adelantó que tras la cita se realizará un punto de prensa.

El presidente electo, José Antonio Kast, concretará este viernes una nueva cita con el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de acuerdo con lo confirmado por la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Según detalló la OPE, el líder republicano visitará a Frei Ruiz-Tagle a las 16:00 horas en su casa ubicada en la comuna de Las Condes.

La estructura que acompañará a José Antonio Kast hasta que asuma como presidente de la República el próximo 11 de marzo no reveló qué temas abordará el mandatario electo con Frei, pero sí adelantó que tras la cita realizará un punto de prensa.

Las secuelas de la primera cita entre Kast y Frei

La cita entre el presidente electo y Frei se concretará luego de que la directiva de la Democracia Cristiana decidió suspender la militancia del ex mandatario, tras el primer encuentro entre ambos, concretado el pasado 25 de noviembre, después de la primera vuelta en las Elecciones Presidenciales 2025.

Este miércoles, Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó sus descargos ante el Tribunal Supremo de la DC y solicitó declarar la inhabilidad de los miembros del TS por prejuzgamiento. A la vez, pidió que se levante la medida preventiva de suspensión de militancia.

Al abordar la cita con Kast, Frei manifestó que “me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar“.

“Esta acusación, así presentada, afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto cada militante mantiene su derecho a actuar libremente“, argumentó.