Pablo Longueira sorprende: “Me voy a hacer patria al Campo de Hielo Sur”

Después de una década marcada por el juicio del caso SQM y su reciente absolución, Pablo Longueira vuelve a impactar. En el próximo número de la REVISTA D, que aparecerá el martes 23 de diciembre, el histórico dirigente de la UDI anuncia que dejará la política activa y que, lejos de asumir un cargo en el próximo gobierno, se irá a vivir como colono al extremo sur del país.

Tras haber dicho en su comida de desagravio en el restaurante Los Buenos Muchachos que “pronto sabrán lo que voy a hacer”, Pablo Longueira anunció que, como parte de un proyecto que buscará reforzar la soberanía chilena en una de las zonas más estratégicas del planeta, “en enero me voy a hacer patria a Campo del Hielo Sur”, lo que definió como su “última contribución al país”.

En entrevista exclusiva para REVISTA D, realizada por la periodista Lenka Carvallo, Longueira también aborda el triunfo de José Antonio Kast, a quien le entrega recomendaciones directas para la conformación de su gabinete y la proyección de su gobierno.

El futuro gabinete: “Esos puestos no los pueden ocupar republicanos”

Respecto del nuevo gabinete, Longueira señaló que “reservaría dos de los cargos más importantes del futuro gobierno para personas con más trayectoria y experiencia. Esto es Interior y Secretaría General de la Presidencia. Esos puestos no lo pueden ocupar republicanos, porque son los que generan la interrelación con el resto y se necesita a personas con redes y capacidad parra llegar a acuerdos”.

Advierte que, si no se construye una coalición amplia y estructurada, que vaya desde los libertarios hasta el PDG, el próximo mandato corre el riesgo de quedarse en solo cuatro años. “Hay que partir desde cero”, sostiene. Y agrega un mensaje para armar el nuevo conglomerado: “Ahora hay que tener la libertad de decir: ok, ¿a quiénes me llevo? Elegir con pinzas a las personas adecuadas de los partidos y armar un gobierno con esa perspectiva. Luego construyo por fuera una coalición sólida, con sede, estructura, secretario ejecutivo y asiento en el comité político de los lunes“.

En la entrevista, el exhombre clave de la derecha chilena confirma que, aunque no le crean, dejará Santiago a comienzos de año para instalarse en el extremo sur: “Es la tercera reserva de agua dulce más importante de la Tierra, después de la Antártida y Groenlandia, y la tenemos casi abandonada”. También señala que el legado de Jaime Guzmán está más vivo que nunca. “Me emociona enormemente tener la oportunidad de ver a un Guzmán Boy conduciendo los destinos del país”, afirma y de paso anuncia que, en el marco del aniversario 35 del asesinato del fundador de la UDI, publicará un libro en torno a su relación con el líder gremialista. “Ahí habrá muchos recuerdos, anécdotas y cosas que, no sé por qué, no me he atrevido nunca a contar”.

Una conversación exclusiva, imperdible y profunda, en la que Longueira habla de poder, desgaste, legado y futuro; de la derecha que viene y del país que, asegura, todavía tiene tareas pendientes en sus territorios más extremos.

