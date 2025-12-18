Se entregaron tres últimos gendarmes que integraban red de corrupción: quiénes son los nueve prófugos

La audiencia de formalización de los 68 detenidos entre gendarmes y civiles se realizará este viernes 19 de diciembre

Otros tres gendarmes, entre ellos Luis Bravo Pigatti, se entregaron este jueves en dependencias de Gendarmería, mientras que otros nueve implicados, todos ellos civiles, aún permanecen prófugos en el marco de la denominada Operación Apocalipsis.

Bravo Pigatti fue noticia en 2022, cuando fue herido de bala por un imputado en el contexto de un operativo que se inició luego de que el reo huyó desde un centro de salud. A raíz del hecho, el antisocial fue condenado a 10 años de cárcel.

De esta forma, aumentó a 69 el número de detenidos por formar parte de la red de corrupción desbaratada el martes por la Policía de Investigaciones (PDI), tras un operativo implementado en nueve recintos carcelarios del país.

De este total de detenidos, 45 corresponden a funcionarios de Gendarmería, mientras que los nueve sujetos que permanecen prófugos corresponden a civiles.

Audiencia de formalización se realizará este viernes

A pesar que todavía falta por detener a los últimos prófugos implicados, la audiencia de control de detención y formalización de los 69 detenidos, entre gendarmes y civiles, se realizará este viernes 19 de diciembre.

El trabajo investigativo, dirigido por el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, logró acreditar que existían diversas agrupaciones criminales vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado cometidos en el interior de distintos recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el período 2022-2025.

Entre otros puntos, logró establecer que en Santiago Uno y en el CPF Santiago, en San Joaquín, grupos criminales empleaban el soborno y cohecho con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos a los recintos.

Además, se confirmó el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas, al margen de los requisitos reglamentarios y legales.