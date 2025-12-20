VIDEO – Agreden a diputado Meza por dichos sobre las 40 horas: presidente de la Cámara califica el hecho como “gravísimo”

Un sujeto insultó al parlamentario y le dio un golpe en la cabeza.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, condenó la agresión sufrida al diputado republicano José Carlos Meza al interior de un mall en Huechuraba, calificando el hecho como “gravísimo”.

“En democracia cualquier ciudadano que piense distinto puede caminar sin miedo a ser agredido”, afirmó, agregando que Meza “se encuentra bien”, pero advirtió que como Mesa de la Cámara no permitirán que estas situaciones se repitan.

El ataque quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se ve a un sujeto increpando a Meza por sus dichos sobre la ley de las 40 horas.

El individuo le recriminó declaraciones realizadas en noviembre y le lanzó la frase: “¿Usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí?”. El diputado respondió que “al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”, tras lo cual el agresor continuó con insultos y finalmente lo golpeó por la espalda en la cabeza.

Castro señaló que el Congreso evaluará acciones legales: “Vamos a tomar todos los antecedentes y, si es necesario, los pondremos frente a la justicia, porque no vamos a permitir que a un parlamentario se le trate de esta forma por pensar distinto”, enfatizando que “eso no es Estado de Derecho”.

Desde la bancada del Partido Republicano también condenaron la agresión, calificándola de “cobarde”, y señalaron que “todo chileno tiene derecho a caminar libremente sin ser insultado o amedrentado por su pensamiento político”.

Añadieron que este tipo de hechos “no nos van a amedrentar” y que “no dejaremos que los vándalos y los delincuentes le ganen a la democracia”.

Hace unas semanas, el diputado José Carlos Meza cuestionó la ley de las 40 horas señalando que reducir la jornada laboral no necesariamente mejora la calidad de vida, afirmando que “qué saco yo con decirle a la gente ‘usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse”, planteando que muchas personas no pueden aprovechar ese tiempo adicional fuera de sus hogares.