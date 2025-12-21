Estos son los reportes de Cecilia Pérez que Contraloría objetó y por los que deberá devolver $18 millones

La ex ministra ejerció como coordinadora de gabinete de Rodolfo Carter desde enero de 2024, percibiendo un sueldo mensual bruto superior a $4,6 millones.

La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la ex ministra Cecilia Pérez la devolución de más de $18 millones correspondientes a pagos de honorarios durante su desempeño como coordinadora del gabinete en la Municipalidad de La Florida en la administración de Rodolfo Carter.

La orden se fundamenta en que, según la entidad fiscalizadora, durante varios meses no se presentó la documentación necesaria que acreditara las labores realizadas, lo que determinó que los pagos se consideraran indebidos.

Según la información proporcionada por la municipalidad, Cecilia Pérez ejerció como coordinadora de gabinete de Carter desde enero de ese año, percibiendo un sueldo mensual bruto superior a $4,6 millones.

Estos son los reportes de Cecilia Pérez que la Contraloría objetó y por los que deberá devolver $18 millones

De acuerdo a la información dada a conocer por Ciper, parte de los reportes que Cecilia Pérez presentó en 2024, detallan las reuniones que habría tenido cada mes.

La Contraloría evaluó estos informes y determinó que “los documentos solo registran labores realizadas durante algunos días del mes correspondiente al pago, sin incluir información adicional que respalde el resto del período”.

Entre las actividades dadas a conocer por Pérez, se encuentran:

Reuniones de coordinación con el Sr. Alcalde.

Reunión sostenida en dependencias de la Municipalidad de La Florida, el día 25 de junio, junto a la profesional Paula Ramírez, donde realizamos la revisión de documentos ingresados e invitación, los cuales se excusa la participación del Sr. Alcalde y se derivan audiencias.

Asistencia al Concejo Municipal el día 10 de julio.

Reunión sostenida en el Palacio de La Moneda el día 10 de julio, junto al Subsecretario del Interior Sr. Manuel Monsalve, Sr. Alcalde Rodolfo Carter y el Administrador Municipal Sr. Carlos San Martín, donde abordamos temas de seguridad en la comuna de La Florida, así como también las tomas ilegales en terrenos municipales.

Asiste el día 17 de julio a la 36° Comisaría de La Florida, junto al administrador Municipal Sr. Carlos San Martín y Gonzalo Barrientos, donde se realizó un Comité para tratar temas de seguridad, en especifico campamento de la toma Dignidad.

Reuniones de coordinación con el Sr. Alcalde.

Reunión en dependencias de la Municipalidad de La Florida, el día 19 de agosto junto al director de Desarrollo Comunitario y Social Sr. Camilo Morán y Rodrigo Barco, donde revisamos la logística y convocatoria para el día del dirigente que se desarrollará el día 31 de agosto.

Revida el detalle de todos los reportes emitidos por Pérez HACIENDO CLIC ACÁ.