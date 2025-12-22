El llamado de Kast al Gobierno por norma de “amarre” en sector público: “Creo que no es la manera”

En esta línea, Kast expresó: “¿Es la línea correcta modificar la norma de permanencia en cargos públicos de ciertos funcionarios a través de una ley de reajuste?”

José Antonio Kast volvió a referirse a la cuestionada norma de “amarre” de los funcionarios públicos, que se acordó en la discusión entre el Gobierno y los trabajadores por el reajuste salarial para el 2026.

Ante esto, el presidente electo expresó que “hay una normativa vigente que se ha ratificado en el tiempo. ¿Era necesario plantear una modificación legal ahora para cambiar las reglas del juego que han existido siempre? Yo creo que no, pero es un debate que está radicado en sede legislativa”, comenzó indicando.

“Que sea el legislativo el que defina qué camino a seguir (…) La opinión pública no ha tomado bien la propuesta, parlamentarios del mismo sector de gobierno no han recibido bien esta situación. Creo que el Gobierno también debe evaluar, porque uno puede tomar una decisión y darse cuenta que no va en la línea correcta”, fue el consejo que le entregó Kast a La Moneda.

En esta línea, Kast expresó: “¿Es la línea correcta modificar la norma de permanencia en cargos públicos de ciertos funcionarios a través de una ley de reajuste? Creo que no es la manera, pero abro debate donde ellos tendrán que explicar los motivos por cual ingresaron dentro del mismo proyecto del reajuste algo que incluso podría perjudicar a los mismo funcionarios en el tiempo de debate de una norma que debiera haber sido aprobada rápidamente”.

Sin embargo, evitó calificar como “amarre” esta norma impulsada por el Ejecutivo, asegurando que “será la opinión pública y los parlamentarios los que tienen que decidir si van a aprobar una ley como la que planteó el Ejecutivo”.