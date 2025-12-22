UDI recurrirá al TC si el Gobierno insiste con norma de “amarre” a empleados públicos

“Lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder”, plantearon desde el gremialismo.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció este lunes que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el Gobierno consiga aprobar en el Congreso la norma de amarre de los funcionarios públicos, que está incorporada en el proyecto de ley de reajuste del sector.

De acuerdo con lo dispuesto en el texto, la no renovación de contratas en el sector público deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y verificables, y no solo por “necesidad del servicio”, a la vez que reduce de cinco a dos años la llamada “confianza legítima”.

Al abordar el tema, desde la bancada de diputados de la UDI calificaron la norma como “impropia, deshonesta e irresponsable”, aunque durante esta jornada algunos ministros justificaron el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

UDI recurrirá al TC si el Gobierno insiste con norma de amarre

Al abordar los argumentos del Gobierno, los diputados UDI Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri aseveraron que recurrirán al TC en caso de que el Congreso apruebe la mencionada norma de amarre.

“La ley de reajuste al sector público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo“, plantearon los legisladores gremialistas.

En esa línea, los diputados de la UDI manifestaron que “si el Ejecutivo insiste en incorporar estas medidas en el proyecto de ley y logra aprobarlas con el apoyo del oficialismo, vamos a recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional, porque no vamos a permitir que por la puerta trasera terminen blindando a sus operadores políticos“.

“No se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral“, dijeron los legisladores al reiterar su llamado a los parlamentarios oficialistas a rechazar ese punto del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.

“Lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder“, plantearon Ramírez y Alessandri.

“Así que si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores, solo por una afinidad política e ideológica, no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso”, concluyeron los diputados de la UDI.