Chile Vamos apunta al PC por “amarre” en sector público: “Hay una gran cantidad de comunistas en Defensa”

La controversia por la norma de “amarre” de funcionarios públicos propiciada por el Gobierno, en el marco de la discusión por el reajuste del sector, sumó un nuevo capítulo, enfrentando a Chile Vamos y el Partido Comunista (PC).

Al respecto, Luis Pardo, diputado electo de RN y enlace de Chile Vamos con equipo de Kast, declaró a radio Cooperativa que el “amarre” de trabajadores estatales es mayor al anunciado.

“Por ejemplo, hay una gran cantidad de militantes del Partido Comunista que ingresaron al Ministerio de Defensa, y yo no sé si la defensa ha mejorado por las decenas de militantes comunistas que están hoy día recibiendo sueldos bastantes importantes en ese Ministerio”, indicó Pardo.

En esta línea, acusó que “en Obras Públicas están generando concursos bastante cuestionables: concursos bien a la rápida para dejar instalados a los funcionarios de confianza. O sea, esos funcionarios de confianza que nos dicen que van a salir cuando termine el Gobierno, (en realidad) los están dejando apitutados en cargos de planta”.

PC responde por “amarre” en sector público

Consultada sobre esta polémica, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, sostuvo que los cuestionamientos de la oposición son “un tanto exagerados” y que la norma responde a la demanda histórica de traspasar a los trabajadores de honorarios a contrata y dar mayor estabilidad laboral.

En entrevista con CNN Chile, Figueroa sostuvo que “esto no tiene nada de extraño. Lo único diferente es lo que ha dicho la contralora en el último periodo”.

Junto con ello, tuvo palabras para el anuncio de José Antonio Kast de reducir el gasto fiscal en USD 6.000 millones, haciendo un llamado al nuevo gobierno: “Si quiere austeridad, si dice que hay que juntar recursos, entonces que parta por respetar los derechos de los trabajadores”.

Esto, ya que los despidos de carácter injustificado terminan judicializados, con millonarias pérdidas para el fisco.