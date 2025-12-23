El llamado de Kast a Colombia y Brasil para sumarse a corredor humanitario: “Hay una buena disposición para avanzar”

En su llegada a Ecuador, donde se reunirá con el presidente de dicho país, Daniel Noboa, Kast se refirió a esta medida planteando que debe “ser analizada por distintos países”.

El presidente electo, José Antonio Kast, llegó este martes a Ecuador para sostener un encuentro con el mandatario de dicho país, Daniel Noboa y abordó la intención del jefe de Estado peruano, José Jerí, de evaluar la posibilidad de instaurar un corredor humanitario para intentar resolver la crisis migratoria.

Bajo este contexto, Kast dijo que en su viaje a Ecuador hizo una escala en Perú para reunirse con el canciller peruano, Hugo de Zela. “Lo que buscamos es coordinarnos, es trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos y también para coordinarnos en temas de la inmigración irregular. Perú tiene la misma situación, incluso más grave quizás que la que vivimos en Chile, con la inmigración irregular, y tenemos que unirnos”, detalló.

Siguiendo en esa línea, el presidente electo sostuvo que solicitó el encuentro con Noboa para “buscar una solución y ver, dentro de la dignidad de las personas, cómo abordar algo que nos afecta a todos”.

El llamado de Kast para instaurar un corredor humanitario por situación migratoria

En este sentido, Kast afirmó que el presidente de Perú se abrió a la posibilidad de avanzar en un corredor humanitario, situación por la cual “vimos la opción de seguir trabajando en esa dirección”. En este marco, comentó que el gobernante peruano está “evaluando convocar una reunión con más países” para analizar y llevar a cabo esta medida.

“Hay una situación compleja de personas que quieren volver a Venezuela. Eso implica coordinarse para un corredor humanitario. Hay que analizar todas las vías y creo que existe una buena disposición para avanzar en esa materia”, manifestó.

Considerando lo anterior, puntualizó que “Ecuador también está viviendo una situación crítica, y efectivamente el corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos, Chile, Argentina, eventualmente Bolivia, Perú, Ecuador, esperamos que Colombia se sume a esta a este tema, y sobre todo que en Venezuela puedan ingresar las personas una vez que lleguen a su frontera“.

“Brasil también esperamos que se sume y que exista una coordinación entre todos los países que hoy enfrentan esta situación vinculada a Venezuela”, cerró José Antonio Kast.