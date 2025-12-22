Kaiser no descarta ser ministro de Kast pero no quiere ser una “figura decorativa” en el gabinete

El ex candidato presidencial indicó que “no tengo la intención de terminar siendo un personaje de un efímero paso por un gabinete”.

El ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, realizó una transmisión en vivo en su cuenta en X, oportunidad en la que respondió varias consultas de sus seguidores, entre las que se encontraba una sobre la posibilidad de ser ministro de José Antonio Kast.

Al respecto, aclaró que no se lo han ofrecido, pero “ese es un tema que va a irse conversando”. Además, indicó que “personalmente no estoy ni apurado por ser parte de un gabinete de ministros o algo por el estilo, ni lo rechazo de plano. Tiene que ver con cuál es la labor y cuál es la función que uno va a cumplir”.

“No tengo la intención de terminar siendo un personaje de un efímero paso por un gabinete, esa no es la idea. Si vas a hacer algo es porque efectivamente puedes hacer una transformación, si vas a ser solamente un nombre en una lista no tiene mucho sentido ni me interesa mayormente”, agregó.

Kaiser recalcó que, antes de ser ministro, en el Partido Nacional Libertario, el cual creó, “tenemos suficiente que hacer” para “solidificar sus bases”. Entre esas labores está “ver la formación de sus militantes, cooperarle y darle asistencia a los parlamentarios“.

Por lo mismo, lo que no quiere es “ser solamente una figura decorativa en un gabinete, o una figura reemplazable a la primera, en un gabinete que para más remate no estuviera impulsando una agenda que fuese relevante para nosotros”.

“Participar de un gabinete tiene que ver con la necesidad de ello para uno consolidar o ayudar al gobierno a alcanzar ciertos objetivos que son compartidos. Si eso no existe, entonces no tiene razón de ser. Pero no lo sabemos, no lo sabemos porque aún no tenemos una definición en la materia, no han habido ofertas en esa materia, al menos ninguna que yo pueda decir una oferta consolidada o una oferta seria”, aseveró.